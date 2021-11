De Europese coronacheck is een blijvertje, maar blijven twee vaccinaties genoeg?

Hij zou tijdelijk zijn, een jaar, maar nu lijkt hij toch te blijven. De Europese Commissie werkt aan een permanent coronacertificaat. Hij moet ook anders: twee vaccinaties zijn waarschijnlijk niet genoeg om een QR-code te behouden.

Het is de trots van Ursula von der Leyen, het paradepaardje van de Europese Unie. Bijna iedere dag zegt de Europese Commissie wel ergens dat het digitale covidcertificaat, de QR-code die vertelt hoeveel vaccinaties iemand heeft gehad, een eclatant succes is. “Het is de standaard geworden voor de wereld”, zei de Europese directeur-generaal voor gezondheidszaken Ana Gallego Torres donderdag nog tegen het Europees Parlement.

Ze riep in herinnering dat het certificaat de Europese burgers de mogelijkheid heeft gegeven om in 2021 op zomervakantie te gaan. Dat de QR-code van vitaal belang is geweest om de Europese interne markt tijdens de pandemie overeind te houden. Ze zei dat 49 landen er gebruik van maken, veel meer dus dan alleen de 27 Europese lidstaten, dat het certificaat makkelijk te gebruiken is en veilig met gegevens omgaat.

Lappendeken aan verschillende regels

Maar het is de vraag hoe lang Brussel dat succesverhaal nog overeind kan houden, nu steeds meer landen extra eisen gaan stellen. In de meeste landen gaan die extra eisen over binnenlands gebruik van de codes - daar mogen Europese landen zelf over beslissen. Maar een lappendeken aan verschillende regels ondermijnt wel het idee achter een uniform covidcertificaat. Gallego Torres kondigde daarom aan dat binnenkort aanpassingen van het certificaat zullen komen.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat een booster verplicht gaat worden om het certificaat geldig te houden. De huidige digitale certificaten zijn één jaar geldig, tot in juni 2022. Toen dat werd bedacht, was er nog niet zoveel bekend over de afnemende werkzaamheid van het vaccin bij de verschillende varianten van het virus.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis drong donderdag op de nationale televisie al aan op aanpassing van de QR-codes. Volgens hem moet de code na zes maanden verlopen, tenzij iemand een vaccinatie-booster heeft gehaald. Met zo’n derde prik kan een burger weer een half jaar langer door de EU reizen. “Op die manier kunnen we de scheur in de muur van immuniteit die nu op ons continent is ontstaan, voortaan voorkomen.”

Beeld EPA

Verversing van de regels

Mitsotakis heeft zijn voorstel naar Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gestuurd. In 2020 was hij ook de eerste Europese leider die een universeel coronapaspoort voor de EU voorstelde. Dat is later het digitale covidcertificaat geworden, in Nederland bekend als de coronacheck.

“We kijken naar verversing van de regels”, zei een woordvoerder van de Europese Commissie eerder deze week al. De website Euractiv tekende van een anonieme bron op dat de Commissie de lidstaten gaat voorstellen om het certificaat een jaar na de laatste vaccinatie te laten vervallen. Misschien wordt onder Griekse druk die periode korter: naar alle waarschijnlijkheid zullen de Europese lidstaten daar op een top half december over gaan beslissen.

In het Europees Parlement, dat volgende week in Straatsburg opnieuw over deze kwestie praat, leven intussen veel vragen over de ethische en praktische kanten van het certificaat, als dat langer dan gepland in het leven van Europeanen zal blijven.

Herstel lijkt langduriger bescherming te bieden

Zo wil Jeroen Lenaers (CDA) weten of ook de certificaten van mensen die zijn hersteld van een Covid-19-infectie zullen vervallen, of dat die certificaten langer geldig kunnen blijven. “Herstel lijkt langduriger bescherming te bieden dan een vaccin”, zei hij.

Tineke Strik van de Europese Groenen wil weten of het zetten van boosters betekent dat landen waar mensen nog amper vaccins hebben gekregen, nog langer moeten wachten op hun prik.

