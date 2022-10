De EU en het kabinet willen meer concurrentie op het spoor, de NS zijn mordicus tegen

De buitenwereld zaagt aan onze stoelpoten. Die boodschap bracht NS-topman Bert Groenewegen vorige week in een videoboodschap aan alle NS’ers. Daarmee doelde hij niet op de aanzwellende kritiek op overvolle treinen, maar op het kabinetsplan van om meer concurrentie op het spoor mogelijk te maken. Een ‘doemscenario’, zei Groenewegen, ‘slecht voor de reiziger'.

Dat scenario kan zich voltrekken vanaf eind 2024. Dan loopt de concessie af die de NS het monopolie geeft op het treinverkeer op de belangrijkste spoorlijnen, het hoofdrailnet. Het vorige kabinet had al besloten dat de concessie voor de periode van 2025 tot 2035 niet openbaar aanbesteed wordt, maar opnieuw onderhands gegund wordt aan de NS. Dat verandert niet.

Toch moet er meer concurrentie komen, schreef staatssecretaris Vivianne Heijnen (infrastructuur) afgelopen week aan de Kamer, vooral in het internationaal treinverkeer. Internationale verbindingen die ook van belang zijn voor binnenlandse reizigers blijven het terrein van de NS. Maar onder meer op de lijnen van Amsterdam naar Parijs, Brussel en Londen krijgen ook andere vervoersbedrijven kansen. Die worden zo ‘voortdurend geprikkeld om de reiziger een aantrekkelijk aanbod te bieden', schrijft Heijnen.

Commercieel avontuur

Daarnaast overweegt Heijnen om een aantal regionale lijnen van het hoofdrailnet af te knippen en te laten aanbesteden door provincies. Waar dat in het verleden al gebeurd is, is het openbaar vervoer ‘sterk verbeterd', schrijft ze, met betere aansluitingen tussen bus- en treinvervoer in de regio.

‘Niet te volgen’, nu alom blijkt dat marktwerking vaak is doorgeschoten, reageert Groenewegen. “Zo’n commercieel avontuur is niet in het belang van de reiziger.” Het plan om meer regionale lijnen aan de markt over te laten staat volgens hem ‘haaks op waar het om gaat’: een samenhangend hoofdrailnet met goede rechtstreekse verbindingen.

Internationale treinreizigers dreigen overgeleverd te worden aan de grillen van vervoerbedrijven die alleen geïnteresseerd zijn in de winstgevende lijnen, vervolgt de NS-topman. “De enige garantie op vaste en frequente verbindingen naar Europese steden zijn goede afspraken in de concessie.” Valt die zekerheid weg, dan stappen mensen misschien weer in het vliegtuig.

Het verlies van internationale lijnen komt de NS ook op een schadepost te staan. Die lijnen zijn met een opbrengst van enkele tientallen miljoenen per jaar uiterst lucratief. Dat geld komt volgens de NS nu ten goede aan de Nederlandse reiziger, maar dreigt straks weg te vloeien naar het buitenland.

Overtreding van Europees recht

Intussen staat de staatssecretaris ook onder druk van de Europese Commissie, en die wil iets heel anders dan de NS. Door de nieuwe spoorconcessie onderhands aan de NS te gunnen, loopt Nederland een ‘ernstig risico op overtreding van het Europees recht’, schreef eurocommissaris Adina Valean afgelopen zomer. Ze dreigde zelfs met boetes. Heijnen had volgens haar op z’n minst eerst een gedegen marktanalyse moeten maken.

Heijnen denkt daar anders over: zo'n marktanalyse is juridisch gezien niet verplicht, schrijft ze aan de Kamer. Maar ze blijft wel ‘in gesprek’ met de Europese Commissie, en dat kan tot koerswijzigingen leiden.

“Wij luiden de noodklok in Den Haag", zegt Groenewegen. Wellicht al met enig effect. Aanvankelijk zou de Kamer dinsdag over de kwestie spreken, maar dan had ze er maar drie uur de tijd voor. Het debat is nu uitgesteld naar een dag dat er ruim tijd voor is.

