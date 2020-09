De ene school gaat dicht na een positieve coronatest, de andere niet

Begin deze week kreeg een leerling van de Nijmeegse middelbare school SSgN te horen dat haar coronatest positief was. Toen een dag daarna meerdere leerlingen en docenten uit hetzelfde leerjaar klachten kregen, besloot de school het zekere voor het onzekere te nemen en dicht te blijven. Een paar kilometer verderop bij het Nijmeegse Canisius College werden drie leerlingen en een docent positief getest. “Hier gaan alle lessen gewoon door”, zegt rector Martinette Selten. “Volgens de GGD waren er geen aanvullende maatregelen nodig.”

Dezelfde situatie, een andere oplossing. Het verschil? De SSgN nam contact op met de landelijke coronalijn van de Rijksoverheid in plaats van met de GGD. “We kregen de GGD niet te pakken en dachten dat we hier ook aan het juiste adres waren” zegt rector Marcel Janssen. “We kregen het advies om alle klasgenoten en docenten die de afgelopen week contact hadden met de leerling tien dagen in quarantaine te laten gaan. Dat waren er nogal wat. Het was vervolgens ons eigen besluit om de school te sluiten, in afwachting van de testresultaten.”

Normaal gesproken neemt de GGD contact op als iemand op school is besmet. “Wij hoorden niks en hebben zelf informatie ingewonnen”, zegt Janssen. De GGD hanteert de landelijke richtlijnen van het RIVM voor een risico-inventarisatie en doet contactonderzoek. Is de leerling nog op school geweest met klachten? Zijn de leerling en docenten langer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter afstand van elkaar geweest? Net als bij het Canisius College kunnen op de meeste scholen de lessen doorgaan omdat er geen sprake is van nauw contact. “Een bevestigde besmetting is geen reden om een school te sluiten”, zegt een GGD-woordvoerder.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zoekt nog uit of en wat er precies mis is gegaan in het overleg tussen school en de coronalijn. Woensdag had de SSgN alsnog contact met de GGD. “Dat had eerder moeten gebeuren. Leerlingen en docenten die in nauw contact zijn geweest met de besmette leerling krijgen instructies over mogelijke quarantaine, verder zijn er geen restricties. Het is vervelend dat er op deze manier onrust is ontstaan. Bij ons en bij andere scholen”, zegt Janssen. “Het is voor zowel de GGD, het ministerie en het onderwijs een leerschool.”

Omdat er inmiddels nog een leerling en docent positief zijn getest én er nog testuitslagen volgen, blijven de leerlingen deze week onlineonderwijs volgen, dat vrijwel meteen is opgestart. Janssen: “We staan achter ons besluit. Misschien valt het mee, misschien hebben we een besmettingshaard in de kiem gesmoord.”

Volgens de GGD worden er als het aantal besmettingen toeneemt specifieke maatregelen genomen om een lokaal cluster aan te pakken. “Dat kan betekenen dat er scholen dicht moeten, maar dan gaat het wel om grotere clusters.”

