‘De ene rechter zegt dit, de andere dat. Wat moeten we nou geloven?’

Geen feestgedruis, hossende mensen of protesten, maar serene kerkklokken klinken dinsdagavond om 9 uur op het Museumplein. Het plein was de afgelopen weken het toneel van demonstraties tegen coronamaatregelen, maar een half uur nadat de rechter toch besloot de avondklok te handhaven, wemelt het er vooral van de politie- en ME- busjes, agenten op de fiets en op de motor. Wie zich zonder hond op of rond het plein begeeft, stuit meerdere malen op agenten die je vragen wat ze je zo na negenen nog op straat doet.

De politie moest dinsdagavond overal rekening mee houden. Volgens de landsadvocaat waren “de eerste straatfeesten al aangekondigd en de heer Engel beloofde hossende mensen op straat. Ook hebben horecagelegenheden aangegeven de deuren langer open te houden.”

Slappe demonstranten

Maar de paniek bleek ongegrond: “Wel slappe demonstranten”, zegt een omwonende van het plein, “als het sneeuwt of regent, komen ze niet opdagen”. Maar zo rond half tien ontstaat er dan toch wat reuring op het plein. De politie stuurt een groepje anti-avondklokdemonstranten weg en deelt aan hen boetes uit. “De ene rechter zegt dit, en de andere rechter zegt dat”, uit Kimmy Koekoek (38) haar frustratie over de rechterlijke uitspraken, terwijl agenten haar vragen weg te gaan. “Wat moeten we nou wel en wat niet geloven? Daar komen ze alweer aan”, kijkt ze achterom terwijl agenten haar en medestanders achtervolgen buiten het Museumplein. “Ik ben nog niet van plan naar huis te gaan.”

Elders in Amsterdam was het rond half 11 nog steeds rustig, ook in Den Haag was er rond het Binnenhof, waar de hoeveelheid agenten was opgeschaald, weinig volk op straat. Bij de Markthal in Rotterdam stonden enkele mensen een feestje te vieren met een zak chips; een man werd uiteindelijk beboet. Volgens de politie was dit overal in de stad het beeld. Ook in Tilburg en Eindhoven, die normaliter de laatste carnavalsavond zouden hebben beleefd, was het stil.

De Nationale Politie was eerder op de dag in verlegenheid gebracht door de politie-eenheden van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, die Willem Engel van Viruswaarheid dinsdagochtend een felicitatiebericht stuurden, nadat de actiegroep door de rechtbank in Den Haag in het gelijk werd gesteld over de avondklok. Volgens een woordvoerder van de politie Rotterdam ging het om “een neutrale felicitatie, waarbij we niet zeggen dat we het met hem eens zijn of blij voor hem zijn. Vanuit de politie hebben wij goed contact met Engel en de sleutelfiguren van zijn organisatie, vanuit dat contact was het normaal om een felicitatie over te brengen.”

Felicitaties niet op zijn plaats

De Nationale Politie vindt de felicitaties die eenheden van de politie Rotterdam, Den Haag en Amsterdam hebben gedaan aan Willem Engel niet op zijn plaats. “Er is nog steeds sprake van een gezondheidscrisis en wij blijven ons inzetten om verspreiding van het virus tegen te gaan.”

Volgens de BOA Bond is er dinsdagavond wel iets terughoudender omgegaan met mensen die na het ingaan van de avondklok nog op straat zijn. De bond is blij dat er een besluit over is gevallen. “Vanuit het oogpunt van handhaving zou het echt beroerd zijn geweest als de avondklok eerst zou zijn opgeheven en daarna weer zou zijn ingevoerd”, aldus voorzitter Ruud Kuin.

