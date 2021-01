De ene dag vol rellen is nog niet geëvalueerd, of de volgende is alweer begonnen

Met hamer en spijkers en grote platen hout barricadeerden ondernemers maandagmiddag de glazen gevels van hun winkels en horecazaken. Dergelijke beelden komen normaal uit het buitenland, zoals in aanloop naar de verkiezingen in de VS in november. Nu stonden Nederlandse ondernemers uit Nijmegen, Venlo en Amsterdam te timmeren. Ze namen het zekere voor het onzekere, uit angst voor meer geweld en vandalisme.

Maandag werden de wonden gelikt van ‘de heftigste rellen in veertig jaar’, zoals de Nederlandse Politiebond de wanorde van zondag beschreef. Relschoppers lieten in Eindhoven de diepste sporen na, waar grote schade werd aangebracht aan het centraal station. Nog veertien andere steden waren het toneel van ernstig geweld.

Crimineel geweld

Politici, burgemeesters en veiligheidsdiensten spraken maandag unaniem schande van de rellen op zondag. Demissionair premier Mark Rutte noemde het ontoelaatbaar, onacceptabel en crimineel geweld dat niets te maken had met demonstreren voor vrijheden.

Van versoepeling of het terugdraaien van de avondklok, die zaterdag van kracht werd, zal daarom ook geen sprake zijn, zei Rutte. Hij deed een oproep aan familie en vrienden van de relschoppers: “Zorg ervoor dat dit stopt”. In het weekend werden 250 tot 300 mensen opgepakt, van wie er maandag nog tientallen vast zaten.

Tijd om de balans op te maken en het weekend te evalueren was er echter nauwelijks, want al in de loop van de maandag kondigden de volgende rellen zich via sociale media aan. Het Veiligheidsberaad, een overleg tussen de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s, politie en justitie, maandagmiddag, moest daarom noodgedwongen vooruitkijken in plaats van terug.

Ter sprake kwam de ‘gereedschapskist’ van burgemeesters. Die werd ook meteen geleegd. In veel steden kondigden burgemeesters een noodbevel af voor de binnenstad. Mensen die er niets te zoeken hebben kunnen dan door de politie worden gesommeerd om te vertrekken. Ook werd er in meerdere steden een noodverordening van kracht, zodat de politie eenvoudiger kan handhaven, preventief mag fouilleren en voertuigen staande mag houden.

Andere maatregelen kwamen wel aan bod, zoals de inzet van defensie, maar zijn nu nog niet aan de orde zei voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Op de korte termijn kan de politie het aan, vanaf maandag ondersteund door boa’s.

Bruls drong erop aan het hoofd koel te houden en vooral geen ophitsende woorden of oorlogstermen te gebruiken. Het leek een direct standje voor collega-burgemeester John Jorritsma van Eindhoven, die zondag duidelijk geëmotioneerd sprak van een dreigende burgeroorlog. De relschoppers noemde hij ‘het schuim van de aarde’. Bruls wilde geen voorbeelden noemen.

Rellende meute

Ook een verbod op demonstraties komt er voorlopig niet. Hoofd operaties van de politie Willem Woelders riep maandagochtend op om demonstraties de komende periode te verbieden of fors in te perken. “Je moet je afvragen of demonstreren nog kan”, zei hij.

Woelders constateerde dat het voor de politie, die weliswaar wordt ondersteund door de Mobiele Eenheid en de Koninklijke Marechaussee, ingewikkeld is om op veel plaatsen tegelijk op te treden. Hij noemde het ‘uniek’ dat het op zoveel plekken zó losbrak zondag, het geweld richting agenten was ‘verbijsterend’. Zeker twee agenten raakten zondag gewond.

Het veiligheidsberaad wees een demonstratieverbod van de hand. “Dat kan echt niet en willen we niet”, zeiden zowel voorzitter Bruls als minister Ferd Grapperhaus (justitie en veiligheid). Wel kunnen burgemeesters nadenken over beperkingen rond een demonstratie zoals het toelaten van een maximum aantal mensen. Bruls zei dat demonstreren een grondrecht is en een rellende meute niet wordt gestopt door een demonstratieverbod.

Terwijl Bruls de pers te woord stond, was er op verschillende plekken in Nederland alweer hommeles. In het Limburgse Geleen bleken voorzorgsmaatregelen van ondernemers geen overbodige luxe, daar vonden stevige confrontaties tussen de politie, marechaussee en relschoppers plaats. Ook op andere plekken in het land was het weer erg onrustig, zoals in Rotterdam-Zuid en de Haagse Schilderswijk.

