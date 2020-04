De ene camping is dicht, de ander open maar zonder toilet

De een noemt het versnippering, de ander maatwerk. Vaststaat dat de 25 veiligheidregio’s die in Nederland gaan over de bestrijding van het coronavirus een totaal verschillende beleid voeren als het gaat om de openstelling van de campings en huisjesparken.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft als voorzitter van het Veiligheidsberaad gisteren geprobeerd enige lijn te krijgen in het openstellen dan wel sluiten van de terreinen, door te verzoeken in ieder geval het gemeenschappelijke sanitair te sluiten. Daardoor is er minder besmettingsgevaar en wordt kamperen minder aantrekkelijk.

Toch blijven de verschillen tussen de regio’s groot. In Zeeland en Noord- en Zuid-Holland zijn de campings helemaal gesloten, terwijl in coronahaard Noord-Brabant en de regio’s midden, oost en noord de campings wél open zijn maar met gesloten sanitair. Om het nog ingewikkelder te maken: op sommige campings mogen de gebruikers van caravans en campers hun chemisch toilet wél afstorten, op andere weer niet. Er zijn huisjesparken waar toeristen worden geweerd, maar arbeidsmigranten en gescheiden mensen mogen blijven. En dan zijn er verspreid door Nederland nog campings en recreatieterreinen die zelf besluiten helemaal dicht te gaan, omdat de kosten van openstelling niet opwegen tegen de baten.

Beter dan drie-hoog-achter

Volgens Arthur van Disseldorp, regionaal manager van brancheorganisatie Hiswa-Recron in Noord-Brabant, bevinden zich in zijn provincie zo’n 400 van de in totaal 2200 recreatiebedrijven. Er zijn 200 recreatieterreinen met huisjes, caravans en plaatsen voor tenten, en 200 minicampings en groepsaccommodaties. “Die kampeerboerderijen zijn vanzelfsprekend dicht, maar voor de rest is de status erg onduidelijk”, zegt hij. “In principe zijn de campings in Brabant open, maar er mag niets meer. Het sanitair is gesloten, maar ook het restaurant. Dan is de vraag of er nog sprake is van een recreatiepark.”

Hoewel hij de maatregelen begrijpt, vindt hij sluiting ook een gemiste kans. “Als je de situatie op de camping vergelijkt met die van een gezin op drie-hoog-achter in Amsterdam, denk ik dat er op een camping meer ruimte is en minder besmettingsgevaar. Daarnaast kan een camping een sociale functie hebben. Ik heb zelf drie puberdochters, en als die voortdurend thuis zijn, kom je elkaar wel tegen. Iets meer ruimte op een camping, doet dan wonderen.”

Hij denkt dat op bepaalde plekken recreatieterreinen ook heel goed open zouden kunnen blijven. “Dat Zeeland ze heeft gesloten kan ik heel goed begrijpen. Daar komt met Pasen doorgaans een overvloed aan buitenlandse toeristen, terwijl de zorgcapaciteit beperkt is. Maar dit geldt voor andere provincies niet. Waarom dan toch een sluiting?”

De consequentie van het formeel openhouden van de campings, maar het sluiten van de voorzieningen, is dat de campings niet in aanmerking komen voor een schadevergoeding of ondersteuning door de overheid. Alleen al in Brabant bedraagt het directe omzetverlies tot en met het paasweekend honderd miljoen euro.

