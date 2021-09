De emoties bij Waku Waku lopen hoog op. ‘Ben jij hier wel uit naam van de liefde?’

Misprijzend bestudeert de 64-jarige Patries Schiphorst de man in legeruniform naast haar. ‘Stoottroepen’ spelt ze de goudkleurige letters in het embleem op zijn baret. Vervolgens trekt ze hem aan zijn jasje. “Ik vraag me af: ben jij hier dan wel uit naam van de liefde?” Ze staan woensdagmiddag op de stoep bij het veganistische restaurant Waku Waku in Utrecht, waar zich voor de derde dag op rij demonstranten verzamelen tegen de verplichte coronacheck door restaurants.

‘Discriminatie’

Restauranteigenaar Floris Beukers van Waku Waku weigert zijn gasten naar een vaccin- of testbewijs te vragen. Hij voelt zich door de overheid gedwongen mee te werken aan ‘discriminatie op basis van medische status’. Een principiële kwestie voor hem, en daarom bleef hij uit protest open, ook nadat op last van de gemeente de sloten waren vervangen. Maandag en dinsdag kwamen honderden hem steun bewijzen. Financieel komt de actie het restaurant niet slecht uit: via een crowdfunding is in twee dagen tijd al 230.000 euro opgehaald. Donderdag dient een rechtszaak waarmee Waku Waku de sluiting hoopt terug te draaien.

Het is een bonte verzameling demonstranten die zich onder een parasol van het restaurant vergaart om te schuilen voor de regen. Er duiken symbolen op uit alle hoeken van het politieke spectrum. Op de stoep heeft iemand een FVD-sticker geplakt, en aan de boom voor de deur bungelt een hartvormige ballon in regenboogkleuren. Voor het raam prijken grote bossen bloemen. Tegen de muur staan kaarsen, en hangen bemoedigende kaartjes en kartonnen protestbordjes met teksten als: ‘Waar zijn onze (ge)rechten?’

Intussen is Patries Schiphorst – met zijden sjaal en hip windjack – gerustgesteld over de bedoelingen van de man in legeruniform. Hij maakt onderdeel uit van een groepje oud-militairen en veteranen, die onder de naam In Het Gelid Voor Vrijheid een eigen vredesmissie hebben afgeroepen. Ze zeggen coronademonstranten geweldloos te willen beschermen tegen de politie.

Trillen en huilen

Hoe uiteenlopend de politieke overtuigingen van deze demonstranten ook zijn, wat hen verenigt zijn diepe gevoelens. Op Instagram vertelden medewerkers van Waku Waku dinsdag hoe ontdaan ze waren dat de sloten op last van de gemeente doorboord waren. “We trillen, huilen en zoeken steun bij ons team.”

Ook bij Patries Schiphorst, die altijd in de zorg heeft gewerkt en vertelt dat ze ‘het boeddhistische pad bewandelt’, liggen woede en tranen aan de oppervlakte. Woede, om de afwijzing die zij als niet-gevaccineerde voelt. “Ik voel me plots illegáál. Net moest ik ergens illegaal gaan plassen, dat is toch bizar?” En tranen, omdat ze hier eindelijk weer eens ‘verbinding en vrijheid’ voelt. “De liefde, de liefde, dat is het enige. Ik kan je niet vertellen hoe fíjn dat is.”

Schiphorst gelooft, net als meer demonstranten, niet wat wetenschappelijke studies hebben aangetoond: dat het vaccin helpt tegen coronabesmetting. Ze hebben daarom ook niet het idee dat ze kwetsbaren in gevaar brengen, zeggen ze. En dus voelen ze zich daar ook niet schuldig over.

Rolstoel

Er komt ook een oudere dame in rolstoel aangereden om te protesteren, gehuld in regenponcho. Overigens is Waku Waku – dat zegt mensen niet uit te willen sluiten vanwege hun medische status – geen rolstoelvriendelijk restaurant.

Bij de buren van Waku Waku, het restaurant Kloek, is het ’s middags halfduister. De 32-jarige eigenaar Lazlo Massop is er wel, maar hij zag zich tot zijn spijt vanwege overlast van de demonstranten genoodzaakt dicht te gaan. “Ik begreep dat er door de komst van de radicaal-rechtse demonstranten ook weer radicaal-linkse demonstranten op afgekomen waren om een tegengeluid te bieden. Dus leek dit me veiliger.”

Vertrekken

Maar halverwege de middag doet de politie al wat hij hoopte: ze komen de demonstranten vertellen dat ze uiterlijk zes uur moeten vertrekken, en bij de Jaarbeurs verder moeten demonstreren. Als ’s avonds om zeven uur enkele tientallen mensen nog altijd op de stoep staan bij Waku Waku, rukt de politie en de mobiele eenheid uit om hen op te halen. Het gros vlucht snel een steeg in. Een twintigtal demonstranten houdt het nog een uur langer vol, en verdwijnt uiteindelijk, gearresteerd en al, in politiebusjes.

