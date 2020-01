‘De eigenaar van de bank was erop aangesproken’

De bank die de flatbrand in Arnhem veroorzaakte had daar niet mogen staan, zegt de directeur van de woningcorporatie.

Nee, het bankstel had niet in het portiek mogen staan. Ja, de huismeester had de bewoner die hem daar had neergezet erop aangesproken. Maar nee, de bank was niet verwijderd. Eric Angenent, directeur van woningcorporatie Vivare, noemt het een vreselijk ongelukkige samenloop van omstandigheden.

De bank die door vuurwerk vlam vatte tijdens Oudejaarsnacht en zo een fatale liftbrand in een Arnhemse flat veroorzaakte waarbij een 39-jarige vader en zijn 4-jarige zoontje om het leven kwamen, was daar een dag eerder door een andere bewoner neergezet. Met een vriendelijk briefje erbij: wie hem wilde hebben, mocht de bank meenemen. “Het was goedbedoeld, maar het mag niet”, zegt Angenent. “Er mogen geen ­spullen op de galerijen of in het trappenhuis staan en onze buurtbeheerders spreken mensen daarop aan. Het is gevaarlijk. We proberen de regels te handhaven.”

De bewoner die de bank neerzette op een plek waar de vluchtweg werd geblokkeerd, was hier ook op gewezen door de beheerder. Angenent: “We geven een bewoner eerst zelf de kans om spullen of rotzooi op te ruimen. Als wij het moeten doen, zijn er kosten aan verbonden voor de bewoner. Achteraf kun je zeggen dat we hier sneller hadden moeten handelen. Tegelijkertijd had er natuurlijk geen vuurwerk binnen moeten zijn.”

Renovatie lift

Voor Angenent had het jaar niet slechter kunnen beginnen. Hij heeft deze dagen zoveel mogelijk aandacht voor de bewoners, hun verdriet en bezorgdheid over hun eigen veiligheid. De flats in de wijk Immerloo worden door Vivare gerenoveerd, een traject dat al een tijd loopt. “De woningen zijn vernieuwd en verduurzaamd. Juist volgende week zou de renovatie van de liften en entree beginnen.”

De liften waren verouderd, maar voldeden aan de veiligheidseisen. Zo had de lift weliswaar een alarmknop, maar er was geen intercom voor contact met buiten. Ook de entree zou worden vernieuwd en brandveiliger worden gemaakt. “Alle bewoners ontvingen vorige week nog een brief over de renovatie, waarin nogmaals werd benadrukt geen spullen in de algemene ruimtes en de hal achter te laten.” En toch ging het mis.

Gisteren gingen Angenent en andere medewerkers van Vivare bij alle bewoners langs. Aan het Gelderseplein, waar de flat staat, is daarnaast een inlooppunt geopend voor bewoners, die aangedaan zijn en overlast ondervinden van de gevolgen van de brand. Ook maken ze zich zorgen over hun veiligheid. En er was een overleg met de andere twee Arnhemse woningcorporaties die eveneens woningen in Immerloo hebben.

Waar hebben de bewoners in de flats behoefte aan? Kan er iets worden gedaan aan de gevoelens van onveiligheid? Angenent: “Er wordt momenteel een noodlift aangelegd die dit weekend moet gaan werken. Als de situatie weer wat rustiger is, gaan we verder met de renovatie. Het spreekt voor zich dat we daarbij heel veel aandacht hebben voor de veiligheid.”

Jonge verdachten voorwaardelijk vrij De twee jongens van 12 en 13 jaar die worden verdacht van betrokkenheid bij de fatale flatbrand in Arnhem, komen op vrije voeten. De rechter-commissaris van de rechtbank Gelderland oordeelde dat – hoewel er voldoende ernstige bezwaren zijn voor de betrokkenheid van de jongens – ze “op grond van de persoonlijke omstandigheden, ondanks de maatschappelijke onrust” niet langer in de cel hoeven te blijven. Ze moeten zich wel aan een aantal voorwaarden houden, de jeugdreclassering is daarbij betrokken. De brand in de Anhemse flat is ontstaan door vuurwerk dat op een bankstel in de hal werd gelegd.

