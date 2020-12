De eerste vaccinlocatie voor zorgpersoneel verrijst in Veghel: zo gaan de voorbereidingen

De eerste locatie waar straks zorgpersoneel een coronaprik kan halen is bekend: een oud distributiecentrum van de Jumbo in Veghel. Ongeveer 38 duizend zorgmedewerkers uit de regio rond Tilburg, Den Bosch en Oss krijgen een uitnodiging om er vanaf 11 januari een dosis van het BioNTech/Pfizer-vaccin in te laten spuiten.

“Het pand is eigendom van bouwbedrijf Van de Ven”, zegt Thérèse Claassen van GGD Hart voor Brabant. Samen met ambtenaren van de gemeenten en mensen van de Veiligheidsregio is zij de afgelopen dagen op zoek geweest naar een locatie die voldoet aan de eisen van het RIVM. Het moet brandveilig zijn, en bovendien voldoende geventileerd, goed toegankelijk voor rolstoelen, er moeten parkeerplaatsen zijn en het moet te bereiken zijn met het openbaar vervoer.

Dat laatste is nu nog niet het geval. De dichtstbijzijnde bushalte ligt op ruim een half uur lopen. “Daar worden in overleg met de gemeente voorzieningen voor getroffen”, belooft de GGD. Verder voldoet het oude distributiecentrum volgens de GGD aan alle eisen. “Het is bovendien geschikt om op te schalen, zodat in de loop van volgend jaar hier ook de grote groep 18- tot 60-jarigen terecht kan voor het coronavaccin”, zegt Claassen.

Zoektocht naar een megalocatie

Woensdag maakte GGD Rotterdam-Rijnmond bekend dat ze Rotterdam The Hague Airport hebben uitgekozen als locatie voor het vaccineren in die regio. Utrecht is nog bezig met de zoektocht naar een megalocatie. “Woensdag maken we de locatie bekend”, zegt woordvoerder Lydia van der Meer van de GGD regio Utrecht. “We zijn nu bezig met het afsluiten van de laatste contracten.”

“Zodra we de sleutel hebben kan het inrichten beginnen”, zegt Van der Meer. Dan komen de supervriezers, de duizenden naalden en alle beschermende handschoenen en mondkapjes. “We gaan op 8 januari beginnen met vaccineren. Het is de bedoeling dat alles een paar dagen daarvoor al klaar staat, zodat we zogeheten dry runs kunnen houden. We doorlopen dan het hele proces, zodat alles soepel loopt als we echt gaan beginnen.”

Extra personeel is daarvoor niet nodig in Utrecht. “We kunnen het aan met ons huidige personeel en de medewerkers die we nu al inhuren via uitzendbureau Unique”, zegt Van der Meer. In Tilburg hebben ze wel extra handen nodig. “We zetten eigen mensen in, aangevuld met personeel van zorginstellingen en arbodiensten waarmee we samenwerken”, zegt Thérèse Claassen. Daarnaast heeft de GGD Hart voor Brabant voor verschillende functies vacatures uitstaan. “We hebben begin januari voldoende mensen klaarstaan om de vaccinatie-operatie uit te voeren”, verzekert Claassen.

Na de zorgmedewerkers zijn als eerste bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking aan de beurt. Die hoeven niet af te reizen naar een afgelegen loods of oud distributiecentrum. Zij krijgen het vaccin thuis.

Lees ook:

Waarom Nederland later begint met vaccineren dan België en Duitsland

Het vaccinatieprogramma in Nederlandheeft iets gemeen met het coronatestbeleid. Het komt moeizaam op gang. Maar waarom?