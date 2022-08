De eerste queer gym in Amsterdam is voor iedereen open

Senn van Beek (32) opent de eerste queer gym van Amsterdam. Waarom is dat belangrijk?

“Hier kan je, als je dat zou willen, een dansje doen tussen het gewichtheffen door,” zegt Senn van Beek, wijzend naar een kleine zwart betegelde ruimte, vol met sportapparaten, gewichten en machines. Twee mensen zijn bezig zijn met een warming-up. “Niemand zou raar opkijken. Hier mag iedereen zichzelf zijn, ongeacht je gender, seksualiteit, of uiterlijk.”

Van Beek zit op een lange houten bank, zo eentje waar je vroeger tijdens de gymles op moest wachten, tegenover de licht-roze betegelde balie van diens – Van Beek identificeert zich als non-binair en gebruikt de voornaamwoorden die/diens – pas geopende sportschool ‘We are queer’. Een sportschool ingericht voor mensen uit de lhbti+-gemeenschap – “maar we zijn ook hetero-friendly, hoor,” zegt de jongen achter de balie, met een knipoog.

Zelf is Van Beek al jaren personal trainer. Sporten is belangrijk. Maar tijdens diens transitie merkte Van Beek steeds vaker dat bewegen in een sportschool lastig werd. Omkleden deed die angstvallig thuis, om te voorkomen dat die moest kiezen tussen de mannen- of vrouwenkleedkamer. En telkens als een coach ‘dames en heren,’ of ‘jongens en meisjes’ riep, voelde Van Beek zich alsof die er niet mocht zijn. “Ook als mensen het per ongeluk vergaten, dat er iemand was die zich niet identificeert als man of vrouw, voelde het alsof er geen ruimte voor me was.”

Rugklachten door een binder

Van Beek is niet de enige. Uit onderzoek van Transgender Netwerk Nederland blijkt dat 60 procent van de Nederlandse trans personen zich niet veilig voelt in een sportschool, door opmerkingen die ze krijgen, of doordat ze het gevoel hebben dat ze hun lichaam moeten verbergen.

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom voelt in We are queer, is er maar één omkleedruimte, waar iedereen zich om de beurt kan verkleden, vertelt Van Beek, wijzend op een kamer ter grootte van een wc-hokje. En termen als ‘gewichten voor vrouwen’ worden vermeden. Maar dat is niet het enige: Van Beek organiseert ook lessen die gericht zijn op lichamen in transitie. “Masculiene of non-binaire trans personen die een binder (Een soort hesje waarmee je een platte borstkas creëert, red.) dragen, kunnen daar rugklachten van krijgen. Daar zijn speciale oefeningen voor. We helpen ook trans mannen die opeens veel aankomen door het gebruik van hormonen.” Die stopt met praten als er op de deur geklopt wordt.

Beeld Olaf Kraak

Queertopia

Een jonge vrouw, Xandra Vos (26) , heeft een vraag over de yoga die morgen op het programma staat. Is de les echt gratis, vraagt ze, ja de les is echt gratis, reageert Van Beek, de eerste week werkt die alleen met donaties. Dat is leuk, vindt Vos.

Ze is blij met de nieuwe sportschool in haar straat. Niet alleen omdat zij nu niet meer de enige is die een regenboogvlag uit het raam heeft hangen, ook omdat deze gym niet zo masculien is. “In normale sportscholen heb ik altijd het gevoel dat er mannen naar je staan te kijken terwijl je een squat doet”, zegt ze. “Hier voelt het veiliger.” Een van de mensen die aan het sporten was komt erbij staan, tijd voor een slokje water, en hij beaamt. Zelf is hij al jaren niet meer naar een gym geweest, omdat hij zich kwetsbaar voelde, te onzeker over zichzelf, tijdens het bewegen.

‘Normale’ sportscholen zijn ingericht op één type lichaam: die van een gespierde man, vindt ook Van Beek. In diens sportschool zijn alle lichamen welkom, zegt die. En het is ook niet de bedoeling dat mensen erheen komen om alleen aan een sixpack te werken, Van Beek wil een community maken, een ‘queertopia’, waar iedereen welkom is.

