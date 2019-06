De eerste hyperloop van Europa staat in Delft

All systems ready… go! Na een klap op een grote rode knop zweeft de pod als een ruimtevaartuig door de dertig meter lange tunnel. Nu gaat het nog langzaam en onbemand, maar in de toekomst zal personenvervoer met deze hyperloop met een snelheid van boven de duizend kilometer per uur gaan. “Alle benodigde technologie bestaat al, we moeten die alleen samenvoegen”, zegt algemeen directeur Tim Houter. Toch zal het nog even duren voordat we met de hyperloop binnen drie uur aan de andere kant van Europa zijn.

Op de TU Delft presenteerde het bedrijf Hardt donderdag de eerste operationele hyperloop van Europa. Het vervoerssysteem bestaat uit pods, een soort wagons, die met behulp van magneten in het midden van een buis zweven. Doordat de luchtdruk daar laag is, kan het voertuig veel hogere snelheden halen dan een hogesnelheidstrein en zelfs concurreren met de reistijd van vliegreizen binnen Europa. Het bedrijf doet nog meer beloften: directeur Tim Houter wil het vervoermiddel zonder uitstoot, vertraging en ongelukken realiseren.

De volgende stap: een tunnel

Teslabaas Elon Musk schreef in 2013 een wedstrijd uit wie het beste hyperloopsysteem kon ontwerpen. Het team van TU Delft won van twintig andere teams uit de hele wereld. De studenten richtten meteen na de overwinning hun bedrijf op en formuleerden hoge ambities: een snel, veilig en klimaatneutraal vervoermiddel. Gisteren liet het bedrijf alvast zien dat de hyperloop ook op bijna werkelijke grootte functioneert. “Mensen zijn over het algemeen eerst sceptisch over hyperloop”, zegt Max Wink, de ontwikkelaar binnen Hardt. “Maar we laten vandaag zien dat ons systeem werkt.” Pas bij de volgende stap kan het bedrijf beginnen de grote beloftes in te lossen.

Die volgende stap is de bouw van een tunnel van drie kilometer, waarin de onderzoekers de pod ook op snelheid kunnen testen. De voorzitter van ondernemersorganisatie FME, Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, hoopt dat het in eigen land zal gebeuren. “Nederland loopt altijd voorop bij innovatie van infrastructuur, dan moeten we dit project hier houden. En zo kan je het laten zien aan het publiek”.

Autonome voertuigen

Pas in een netwerk van buizen kan men de veiligheid controleren, zegt een woordvoerder van Hardt. Het vervoermiddel zal namelijk autonoom door de buis glijden. Eerder bleken zelfrijdende auto’s van andere techbedrijven nog niet optimaal te functioneren. “Het voordeel van hyperloop is dat het een afgesloten systeem is”, zegt een woordvoerder. “De verschillende voertuigen hoeven dus alleen rekening te houden met elkaar”.

Het project kan intussen rekenen op groot vertrouwen. Minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en eurocommissaris Violeta Bulc van vervoer waren aanwezig bij de presentatie. “Het is net of ik de klimaatdoelstellingen voor 2050 lees bij het horen van de plannen van Hardt”, zegt de laatste. “Dit project heeft echt veel potentie”.

Onderhoudskosten

Volgens Mars Geuze, mede-oprichter van Hardt, zijn de kosten voor de aanleg en het onderhoud van een hyperloopnetwerk minder hoog dan de kosten van een hogesnelheidslijn voor treinen. Hij schat in dat een kilometer buis dertig miljoen euro kost. Het onderhoud van de gesloten buis zou daarnaast een stuk goedkoper zijn dan het onderhoud van rails. Het weer heeft namelijk veel minder invloed.

Een woordvoerder van ProRail zegt dat de kosten van nieuwe rails variëren bij verschillende omstandigheden. “Maar ik kan me goed voorstellen dat een modern systeem goedkoper is in onderhoud dan het spoornetwerk, dat in de basis honderdtachtig jaar oud is.”

CEO Houter denkt dat Hardt over ongeveer tien jaar de eerste openbare hyperloopverbinding kan opleveren. Minister Van Nieuwenhuizen houdt een slag om de arm. “Dat is wat enthousiast. Normale infrastructurele projecten duren vaak al zeven tot tien jaar. Laat staan het aanleggen van een nieuw netwerk, met een nieuwe techniek.”

