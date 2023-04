De eenzame eik past niet binnen de groene plannen van de gemeente Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen ziet maar één mogelijke locatie voor een nieuw transformatorstation: de plek waar nu nog een monumentale eik staat. Bewoners proberen de boom te behouden.

Alie Kroezen wijst naar een gigantische zomereik in een uitgestrekt, leeg weiland. “Kijk, daar staat-ie. Helemaal in z’n uppie.” De boom werd in 1925 geplant door haar opa, die wat schaduw wilde in de voorkamer van zijn boerderij in Hollandscheveld. Het huis is verdwenen, de boom is blijven staan.

De eik doorstond een wereldoorlog, storm en onweer, maar nu wil de gemeente Hoogeveen (waarin Hollandscheveld ligt) de boom kappen. De gemeente wil verduurzamen en daarbij is er geen plek meer voor de eenzame eik.

Belangrijk voor de energietransitie

Op de plek van de monumentale boom moet een elektriciteitsstation komen. In een naastgelegen weiland komt een grote zuivelfabriek die daar gebruik van gaat maken. Volgens de gemeente is de bouw van het transformatorstation ook belangrijk voor de energietransitie, bijvoorbeeld voor terug geleverde elektriciteit van zonnepanelen.

Toch vraagt Kroezen zich af of dat niet net op een andere plek kan. “Je ziet het: hier is ruimte zat.”

Ze loopt door het drassige weiland richting de boom. Er schuift een donkere wolk voor de zon, waardoor de takken een onheilspellende, pikzwarte kleur krijgen. Als het na een korte bui opklaart, ogen ze weer lichtbruin en groen, vol knoppen en klaar voor de lente. De laatste lente, waarschijnlijk, want de kapvergunning is inmiddels afggegeven. Bewoners hebben zes weken om bezwaar te maken, maar het is de vraag of dat wat uithaalt.

Zesduizend keer ondertekend

Samen met buurtgenoten en lokale vrijwilligers van GroenLinks probeert Kroezen de kap tegen te houden. Crista Berenpas van GroenLinks is een petitie gestart, die binnen een week meer dan zesduizend keer werd ondertekend. “Als je de plek ziet, zou je zeggen: het kan best anders, ook al is dat elektriciteitsstation een flink ding. Het lijkt erop dat ze gewoon over de boom heen hebben getekend.”

Voor bewoners staat de voorgenomen kap symbool voor het groeiende gevoel dat de overheid geen rekening houdt met de gevoelens en belangen van burgers. Een gemeente-inspecteur van de afdeling Groen adviseerde de Hoogeveense burgemeester en wethouders de boom niet te kappen. In zijn rapport staat dat de boom gezond is, dat die voor zijn omgeving een cultuurhistorische waarde heeft en een mogelijke schuil- en nestelplaats is voor dieren.

Crista Berenpas: “De eik is een inlandse boom, daar leven veel vogels en andere beestjes in, op en onder. Je kunt zo’n boom niet zomaar vervangen door vijf nieuwe jonge exemplaartjes ergens anders te planten.”

Alie Kroezen: ‘Kan het niet op een andere plek? Er is hier ruimte zat.’ Beeld Reyer Boxem

De gemeente ziet dat anders. Op vragen van de lokale fracties van SP en GroenLinks reageert het college dat er bij de aanleg van het bedrijventerrein meer dan genoeg aandacht is geweest voor ecologische waarden. Zo is er onder meer een bosperceel met een dassenburcht bewaard gebleven, en ook een rij oude bomen blijft behouden.

Maar de zomereik van de grootvader van Alie Kroezen staat midden in een ‘uitgeefbare bedrijfskavel’, aldus het college. De 20 meter hoge boom uitgraven en verplaatsen is volgens de gemeente niet haalbaar. Dat kost 20.000 tot 50.000 euro en de kans dat de boom na herplanting sterft, is aanzienlijk.

De eik had tot voor kort gezelschap van een aantal berken en jongere eiken die er in een halve cirkel naast stonden. Die zijn al geveld, omdat ze niet op een lijst van beschermde bomen stonden. De stammen liggen er nog, het zaagsel plakt eraan.

In trek bij ondernemers

In de verte duidt een klein heuveltje op de nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Al langer konden bedrijven zich hier vestigen, maar tot voor kort had niemand daar interesse in. Inmiddels raakt Zuidwest-Drenthe in trek bij ondernemers: vorig jaar werd er 30 hectare aan bedrijventerreinen uitgegeven in de regio, een record.

Alie Kroezen kijkt nog eens goed naar de eik die lang geleden voor schaduw zorgde in de woonkamer van haar opa. De boerderij, waar in de Tweede Wereldoorlog nog Joodse onderduikers verborgen zaten, is al een hele tijd weg. De boom is een laatste tastbare herinnering aan een ver verleden. Dan valt haar ineens iets op. Een stuk ijzer in de stam. “Moet je zien, die haak. Daar zal vroeger wel een waslijn gezeten hebben.”

