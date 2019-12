De een wil tussen vuurwerk slapen, de ander knuffelt het

De verkoopcijfers gaan dit jaar wederom door het dak. Om daar zeker van te zijn, hoeft Gilbert Verheijen de eerste verkoopdag niet af te wachten. Vuurwerkliefhebbers die zaterdagochtend in Den Bosch bij hem aan de balie staan, hebben hun bestelling allang doorgegeven. Honderden, soms duizenden euro's hebben ze over, voor mooi vuurwerk. Het lijkt elk jaar groter en duurder te mogen worden. "Landelijk besteden klanten gemiddeld honderd euro. Bij ons iets meer, doordat we veel specialistische artikelen hebben", zegt de eigenaar van Vuurwerk Orthen.

Twintig medewerkers zijn hier tijdens de eerste verkoopdag doorlopend in touw. Bijna elk uur vullen nieuwe leveringen het snel leegrakende magazijn aan, op telefoons laten verkopers nieuwsgierige kopers het effect van de verschillende vuurpijlen zien. En klanten lopen af en aan. Hans van Hoorn tilt stapels vuurwerkdozen in de kofferbak van zijn Volkswagen. De ondernemer schiet op nieuwjaarsnacht voor ettelijke honderden euro's de lucht in. Hij straalt, de traditie wint het bij hem met afstand van de nadelen die vuurwerk geeft. "Er is maar één mooi werk, dat is vuurwerk. Het is gewoon geweldig.”

“Anderen knuffelen een pot als ze hem in hun handen krijgen. Het is een verslaving.” Beeld Merlin Daleman

‘De echte liefhebber wil alleen maar iets moois’

Dat eerder deze week twee mannen in deze stad zwaargewond raakten duur vuurwerk, doet daar niets aan af. Sterker, het is reden te meer om juist hier in te slaan, vindt Van Hoorn. "Je hebt altijd van die idioten die met illegaal vuurwerk aan de gang gaan. Maar ik heb in al die jaren nog nooit een potje gehad dat weigerde. Wat je hier koopt, is gewoon veilig.”

Maar Verheijen kan er niet omheen: er zijn nu eenmaal allerlei discussies rondom vuurwerk. Veel gemeenten wijzen vuurwerkvrije zones aan, organisaties zoals het Longfonds vragen aandacht voor de gezondheidsschade die patiënten oplopen en elke jaarwisseling zijn er opnieuw incidenten. Om overlast in te perken, worden bepaalde soorten zwaar vuurwerk dit jaar voor het laatst aan consumenten verkocht. Verheijen: "Voor- en tegenstanders komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Het lastige is dat de echte liefhebbers alleen maar iets moois willen.”

Twintig medewerkers zijn hier tijdens de eerste verkoopdag doorlopend in touw. Bijna elk uur vullen nieuwe leveringen het snel leegrakende magazijn aan. Beeld Merlin Daleman

Voorheen waren dat cakes en potten. Tegenwoordig verkoopt Verheijen veel showboxen, waarbij je maar één keer hoeft te ontsteken om tientallen pijlen de lucht in te schieten. Met zijn eigen merk, dat landelijk in 130 winkels ligt, heeft hij er zijn specialisme van gemaakt. Ondanks de spreiding komen veel klanten het vuurwerk het liefst bij hem in Den Bosch kopen, ook al moeten ze er een eind voor rijden. De meesten kent Verheijen persoonlijk. "Zij leggen er hun ziel en zaligheid in en vragen me ook specifiek vuurwerk te ontwikkelen. De liefde voor vuurwerk gaat ver bij hen. Ik kreeg ooit een verzoek om een nachtje in de vuurwerkbunker te mogen overnachten. Anderen knuffelen een pot als ze hem in hun handen krijgen. Het is een verslaving. Een die helaas wordt ondergesneeuwd door de incidenten die met vuurwerk gebeuren.”

Slechts een enkele klant zou het niet erg vinden als consumentenvuurwerk wordt afgeschaft. De vrienden Jeffrey van Rosmalen en Art van Uden ("We geven beiden 150 tot 200 euro uit, daar heb je echt iets moois voor") zijn eigenlijk voorstander van een verbod. Van Rosmalen: "Als je ziet dat agenten en ambulancemedewerkers met vuurwerk worden aangevallen, dat gaat nergens over. Maar dan moet er wel op een centrale plek iets worden georganiseerd. Want het hoort hoe dan ook bij Oud & Nieuw. Zonder vuurwerk blijft er weinig van het feest over."

Lees ook:

‘Het lijkt wel oorlog met Oud en Nieuw. Zoveel gewonden, zoveel schade’

Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum maakt zijn stad het liefst snel vuurwerkvrij. ‘Een landelijk verbod op knalvuurwerk zou helpen, maar we doen het op onze eigen manier.’