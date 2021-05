De een-na-oudste moskee van Den Haag was net opgeknapt, nu is hij zwartgeblakerd. ‘Dit is het lot’

Beteuterd kijkt bestuurslid Abdel Majid Echaibi donderdagmiddag naar ‘zijn’ moskee, vanachter een hek, zijn twee zoontjes naast zich. Drie uur eerder is het sein ‘brand meester’ gegeven. Wat rest van het gebedshuis biedt een desolate aanblik. Van veel naburige panden liggen de ruiten eruit, gordijnen wapperen uit de kozijnen. Van dichtbij toekijken mag van de politie niet, maar wie toch dichterbij weet te komen schudt zijn hoofd van ongeloof.

Dat doet Echaibi zelf ook. “Dit is het lot”, zegt hij kalm. Toeval, zegt hij, bestaat niet in zijn geloof. “Dit gebeurt met een reden. Alles gebeurt met een reden. We worden beproefd.” Maar verdrietig is hij toch. “Ja, natuurlijk.” Want de Al Fath-moskee aan de Wouwermanstraat in de Schilderswijk was nog maar net opgeknapt, uitgebreid én feestelijk heropend. Dit is de een-na-oudste moskee van Den Haag, vertelt de moskeebestuurder, geopend in de jaren tachtig in een drukke doorgaande straat. Kinderen krijgen er koranles in een bovenzaal, de gebedsruimte zelf bevindt zich op de begane grond. Na het langdurige blussen staat die onder water. Andere zalen van de moskee zijn zwartgeblakerd.

Onopvallend gebouw in een normaal gesproken drukke straat

De getroffen moskee is een drukbezochte plek in deze wijk, maar een onopvallend gebouw in een normaal gesproken drukke straat. Slechts kleine letters tonen de voorbijganger dat dit een moskee is. Alles lijkt er in de brand verloren te zijn gegaan. Meubilair, studiematerialen, korans. De moskeegangers die daags na de brand naar het pand staren, vanachter hekken, hebben dat van horen zeggen: zelf mochten ze nog niet naar binnen. Er is instortingsgevaar, hebben ze vernomen.

Na de brand was er al snel contact met burgemeester Jan van Zanen, zegt het moskeebestuur. “Het is verschrikkelijk wat er vannacht is gebeurd”, zegt de burgemeester in een persverklaring. “Ik ben geschrokken van de sociale omstandigheden. Tegen deze mensen wil ik zeggen: we zijn er voor jullie. We helpen jullie en we staan jullie bij.” Of die hulp ook voor de moskee geldt, is het moskeebestuur donderdagmiddag nog onduidelijk. De brand is nog vers: de geur van vuur hangt nog in de wijk.

De gemeenschap bestaat uit 400 vaste gebedsgangers, 200 kinderen krijgen er les. “Het nieuws ging vannacht snel”, zegt Echaibi. “Al de hele dag krijg ik telefoontjes. Mensen willen weten: wat is er gebeurd? Waar moeten we heen?”

Dat er korans verloren zijn gegaan is vreselijk, zegt Echaibi. “Ik denk dat we het hele pand als verloren moeten beschouwen. Maar we moeten snel ergens heen. We hopen op steun van de gemeente.” Achter Echaibi staren en praten moskeegangers. Sommigen hebben filmpjes op hun telefoon. Praten met de pers willen ze liever niet, dat laten ze over aan het bestuur. Bidden deden ze vandaag ‘dan maar thuis’, zeggen ze.

Geschrokken van de bouwkundige staat

Donderdagmiddag is er nog niets duidelijk over de oorzaak. De gemeente laat al wel weten dat ze is geschrokken van de bouwkundige staat van de panden. Tegen de vuurzee waren zo’n veertig van deze woningen in de Wouwermanstraat niet opgewassen. Bewoners moesten woensdagnacht worden opgevangen, de gemeente zorgde voor slaapplekken.

Onder de moskeegangers heerst verdriet, maar ook opluchting: er is bij de brand niemand gewond geraakt. “Gelukkig maar”, zegt Echaibi. Hij prijst de brandweer, die net een grote hijskraan laat aanrukken. “Om half vier ‘s nachts zijn de mensen in een diepe slaap. Er hadden gewonden kunnen vallen.”

