De e-bike is een geweldig verdienmodel voor dieven, ruim 22.000 aangiftes van diefstal in een jaar

Na een uurtje winkelen in het centrum van Almere vond Sarah Bouftila (23) een doorgebrand slot in de fietsenstalling. Ze had even snel de elektrische fiets van haar moeder geleend om op en neer te gaan naar een winkel, maar nu zat er niks anders op dan naar huis te lopen. Balen, want het was al de tweede keer dat haar moeders e-bike gestolen werd.

Bouftila is beslist niet de enige die haar fiets moet missen. In 2021 deden 22.539 mensen bij de politie aangifte van diefstal van een elektrische fiets, 25 procent meer dan het jaar ervoor. In de stad Utrecht was zelfs sprake van een ruime verdubbeling van het aantal aangiften. Dieven en de gestolen fietsen worden zeer zelden opgespoord. In de meeste gevallen gaat een gedupeerde naar de politie omdat de verzekering dat eist.

Toename diefstallen heeft gevolgen voor de verkoop

“De e-bikes zijn een geweldig verdienmodel voor fietsendieven”, zegt Guus Wesselink, directeur van de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (Safe). “De fietsen zijn vaak gemakkelijk te stelen en leveren veel geld op.” Zijn stichting publiceerde maandag een rapport over de toename van meldingen van gestolen elektrische fietsen. Volgens Wesselink zal de huidige stijging gevolgen hebben voor de verkoop van e-bikes. “De elektronische fiets wordt gezien als duurzaam vervoermiddel voor lange en korte afstanden, maar wie gaat er nog een kopen als ze constant gestolen worden?”

De afgelopen jaren werden steeds meer elektrische fietsen verkocht. Hoeveel er in 2021 werden verhandeld is nog niet bekend. Het is daarom lastig de vele diefstallen te vergelijken met verkoopcijfers. Wesselink onderkent dat, maar vindt de trend hoe dan ook doorbroken moet worden. “Feit is dat er te veel gestolen wordt. Als we willen dat de elektrische fiets de toekomst blijft, zal er iets gebeuren om dieven te stoppen.”

Betere beveiligingssystemen

Om te beginnen pleit hij voor betere beveiligingssystemen. “Heel weinig fietsen hebben een gps of track-and- trace-systeem. Dat is meestal te duur, terwijl je op die manier gemakkelijk gestolen fietsen terug kunt vinden.” Ook ziet Wesselink veel in de optie om e-bikes, na diefstal, op afstand uit te schakelen. Zo kan de fiets niet meer gebruikt worden en dat moet ervoor zorgen dat dieven minder snel zullen stelen. “Niemand steelt een e-bike die niet rijdt.”

Bij de Amsterdamse fietsenmaker VanMoof bedachten ze daarom een ‘lockdownfunctie’ voor gestolen elektrische fietsen. De eigenaar van een fiets kan via een app de fiets uitschakelen en op slot zetten. Daardoor doet de accu het niet en draaien de wielen niet. Daarnaast hebben de fietsen allemaal een track-and-trace-functie, zodat een speciaal ‘BikeHunt’-team de gestolen e-bikes kan opsporen. “Driekwart van de gestolen fietsen vinden we binnen twee weken terug, de meeste al binnen 48 uur.” zegt Karlijn Marchildon van VanMoof.

Ook Bouftila uit Almere hoopt de e-bike van haar moeder wordt teruggevonden. Ze deed bij de politie aangifte en moet nu afwachten. “Ik ga er niet vanuit dat de politie hem terug zal vinden. Het is afwachten of de verzekering de fiets gaat vergoeden. Heel vervelend voor mijn moeder allemaal.”

