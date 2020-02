De drie doelstellingen van de Minister van Gehandicaptenzaken

Rick Brink (34), zoals het een minister betaamt gekleed in een nette blouse en puntschoenen met veters, is nu al bijna een jaar ‘minister van gehandicaptenzaken’. De eerste. Hij komt op voor de twee miljoen mensen in Nederland met een beperking. “Soms denk ik: hadden alle mensen met een handicap maar een trekker, net als die boeren. Even flink lawaai maken, dan kunnen ze in Den Haag ook niet meer om ons heen.”

Of het nu gaat om beleid of beeldvorming. In Nederland is er op veel terreinen – infrastructuur, woningbouw, media en arbeidsmarkt – te weinig aandacht voor de situatie van mensen met een beperking, zegt hij. Dat bevestigt ook het College voor de Rechten van de Mens. Het VN-verdrag voor mensen met een beperking zou door Nederland onvoldoende worden uitgevoerd.

Wat volgens Brink al veel verschil zou maken, is als er mét in plaats van óver mensen met een beperking wordt gesproken. Waarom dat nog niet gebeurt? “Vooroordelen. Veel mensen denken dat als je in een rolstoel zit, je ook wel zwakbegaafd zal zijn.” Zelf kreeg hij op zijn achttiende nog een plakje worst aangeboden bij de slager.

Zak met geld

Brink is geboren met een broze bottenziekte: osteogenesis imperfecta. “Vooral in de pubertijd was het steeds raak, dan draaide ik me om in bed en dan had ik een gebroken arm”, vertelt hij vanuit zijn rolstoel. Maar hij ging niet bij de pakken neerzitten. “Kijk naar wat je wel kan, anders word je nooit gelukkig, zei mijn vader altijd.”

In tegenstelling tot andere ministers heeft hij geen zak geld of vaste plek op het Binnenhof. Het ministerschap is een initiatief van omroep KRO-NCRV. “Maar ik heb wel de kans ze in Den Haag duidelijk te maken dat er dingen anders moeten.”

Als minister van gehandicaptenzaken heeft hij drie doelstellingen. Zo wil hij dat steden beter toegankelijk worden voor mensen met een han­dicap. Ook moet de arbeidsmarkt ­inclusiever. Open sollicitaties en inclusievere vacatureteksten kunnen volgens hem helpen. En hij wil het beschut werk beter regelen. “Mensen met een beperking zitten thuis omdat er geen geschikte werkplekken zijn. Terwijl er in Nederland nog nooit zo veel werk is geweest als nu.”

Ook wil Brink, voordat hij aftreedt in 2021, duizend goede stageplekken voor studenten met een beperking. Is dat niet weinig? “Het is een begin”, zegt hij. “Een student mailde me dat ze bij het zoeken naar een stageplek niet meer durft te zeggen dat ze in een rolstoel zit, dan wordt ze namelijk niet uitgenodigd voor een gesprek.”

Brink schudt zijn hoofd. “Bedrijven weten ook vaak niet welke voorzieningen ze allemaal kunnen aanvragen om hun werkplek voor iedereen stage-proof te maken.”

Daarnaast wil Brink dat er meer mensen met een beperking in de media verschijnen. “En dan niet in programma’s die alleen gaan over die beperking. Nee, het zou goed zijn als iemand die alles weet over strafzaken, en toevallig ook een beperking heeft, eens zou aanschuiven bij een talkshow.”

Systeemwereld

Hij loopt als minister, ondanks zijn ervaring als CDA-raadslid in zijn woonplaats Hardenberg, nog wel tegen dingen aan. “De systeemwereld van Den Haag sluit totaal niet aan bij de leefwereld van mensen.”

Hij noemt een moeder met een dochter met zware meervoudige beperkingen. Zij moesten zo lang wachten op een goede rolstoel dat toen die eenmaal werd geleverd de dochter die rolstoel al ontgroeid was.

Wat ook niet helpt is de manier waarop politici deze mensen benaderen. Zo hoort hij minister Hugo de Jonge van volksgezondheid vaak zeggen dat er ‘genoeg budget is voor gehandicaptenzorg’. Brink: “Mensen zijn veel meer dan hun handicap en hun zorgvraag”.

Of er uiteindelijk een ‘echte’ minister van gehandicaptenzaken moet komen? “In het beste geval is deze functie straks niet meer nodig. Dan staat het onderwerp gehandicaptenzaken goed op de kaart in Den Haag. Dan is iedere minister een beetje minister van gehandicaptenzaken.”

