De dreiging van de bom is terug, maar Nederlanders zijn verleerd ermee te leven

De oorlog in Oekraïne voelt in West-Europa als iets uit een verleden, en dat geldt al helemaal voor de hint naar kernwapens. Nederlanders en Europeanen zijn verleerd te leven met deze dreiging.

Alsof de Koude Oorlog op het punt stond te ontvlammen, zo voelde het toen de Russische president Vladimir Poetin een paar dagen geleden hintte richting gebruik van kernwapens. Generaties die zijn geboren vanaf, pakweg 1985, kregen ineens te maken met iets dat de generaties voor hen bekend voorkwam. De dreiging van de Koude Oorlog, de angst voor de bom die kan vallen.

Narita Derks, geboren in de jaren negentig, is een van de Nederlanders voor wie de dreiging nieuw is. In hoeverre is wat er nu speelt te vergelijken met de Koude Oorlog, vraagt zij op Twitter. “Is het te vergelijken, is het nu enger?” Meer dan 800 reacties kreeg ze, vooral van twitteraars die de Koude Oorlog hebben meegemaakt. Die begon eind jaren 40 en liep door tot in de jaren 80. Of de antwoorden haar geruststelden? “Nee, integendeel. Maar daarom vroeg ik het ook niet. Ik vind geschiedenis interessant, maar hoe mensen de Koude Oorlog hebben ervaren staat niet in geschiedenisboeken of op Wikipedia. Dat moet je uitvragen. Wat veel wordt gezegd is dat de Koude Oorlog vooral dreigen was, met een wapenwedloop, dat er veel werd gepraat. Nu zit er een onberekenbare gek bij de knoppen. Dat is het verschil.”

Onvoorspelbaarheid

Als historicus bestudeert Ivo van de Wijdeven de geschiedenis van de internationale betrekkingen, waaronder de tijd van de Koude Oorlog. Zelf is hij geboren in de jaren zeventig, hij woonde met zijn ouders in de buurt van vliegveld Eindhoven. Wekelijks scheerden er F-16’s over zijn hoofd, als oefening voor het geval de Russen zouden komen. “Het Warschau Pact oefende ook permanent omdat de Navo weleens een verrassingsaanval zou kunnen uitvoeren”, zegt hij. “Daar zijn we nu niet meer aan gewend. Zeker in het Westen niet. We zijn ontzettend verbaasd dat iemand in een oorlogssituatie de opdracht geeft kernraketten op scherp te zetten.”

Uit de antwoorden die Derks kreeg op haar vraag, komt geregeld de onvoorspelbaarheid van het huidige conflict langs als grote verschil met de Koude Oorlog. Ook Van de Wijdeven noemt die onvoorspelbaarheid. “In De Koude Oorlog had je twee grote blokken. De Sovjet-Unie en de VS, allebei met hun eigen bondgenoten. Beide blokken waren tot alles bereid. Er was de strategie van Mutually Assured Destruction (MAD). De gedachte daarachter is: als je elkaar van de kaart kunt vegen, is geen van tweeën geneigd iets te doen. In de wereld van nu zijn twee dingen veranderd. Er zijn geen twee grote blokken meer. Je hebt China en andere nucleaire machten als India die niet noodzakelijkerwijs bij een van de twee vroegere blokken zijn aangesloten. Wat ook is veranderd is dat de bevolking denkt: wat gebeurt er nu?”

In de jaren 80 leefde nog een deel van de mensen die de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt en waren diverse generaties opgegroeid met de permanente dreiging van kernwapens. Die dreiging was onderdeel van het dagelijks bestaan en drong ook door tot de muziek en films. Een van de meest afschrikwekkende voorbeelden is The Day After uit 1983. “Die film gaat over een kernoorlog en de effecten op de VS”, zegt Van de Wijdeven. “Uiteindelijk gaan alle hoofdpersonen dood. De toenmalige president van de VS, Ronald Reagan, zag die film en dacht: ik moet gaan ontwapenen en praten met de Russische leider Michael Gorbatsjov. Dat soort beelden zoals in de film zijn we vergeten.”

Morsecode

Twitteraars raadden Derks aan de animatiefilm When The Wind Blows uit 1986 te bekijken. “Die gaat over twee oudere mensen op het Britse platteland die zich voorbereiden op de bom. Die valt ook. Ze schuilen in een huis en komen na lange tijd naar buiten. Dat wordt hun dood.” Aan het einde van de film verschijnt in morsecode de tekst MAD.

De muziek speelde in die tijd ook in op de angst voor de bom. Meest bekend in Nederland is De Bom van Doe Maar. Dat nummer keert ook geregeld terug in de antwoorden die Derks kreeg. De Bom heeft een fatalistische boodschap. Hij valt toch wel - dus wat doet het er allemaal nog toe.

Two Tribes van Frankie Goes to Hollywood is nog zo’n nummer dat Derks eens moest beluisteren en bekijken. In de videoclip staan Reagan en zijn Russische collega Konstantin Tsjernenko tegenover elkaar in de ring voor een worstelpartij waarin er geen ruimte is voor de regels van sportiviteit. Een nummer uit die tijd dat tegenwoordig weer vaker op de radio klinkt is Russians van Sting. Hij hoopte dat de Russen ook van hun kinderen houden, en dus geen nucleaire oorlog beginnen. Russians is overigens geen anti-Russisch lied. Integendeel, Sting wijst ook op de verantwoordelijkheid van de Amerikanen, zoals Klein Orkest met Over de Muur eveneens de wereld van Lenin en Marx en de wereld van Mercedes en Cola kritisch bezingt.

Doorlopend nieuws

Wie deze muziek nu wil horen en zien, pakt Spotify of YouTube erbij en luistert. In de jaren 80 was men afhankelijk van de radio of de paar zenders op de televisie en uiteraard waren er geen sociale media waarop iemand de vraag kan stellen hoe de jaren van de Koude Oorlog waren.

Toch denkt Van de Wijdeven niet dat de dreiging nu intenser wordt gevoeld omdat mensen boven op de oorlog zitten en beter zijn geïnformeerd. De dreiging was met name in de jaren 50, 60 en 80 altijd aanwezig. Er was niet doorlopend nieuws van websites en Twitter, maar de radio was wel 24 uur per dag in de lucht en ’s avonds werden Nederlanders bijgepraat tijdens het 8 uur journaal.

De oplettende lezer mist in de rijtjes decennia in de voorgaande alinea de jaren 70. Die waren relatief ontspannen vergeleken met de drie andere tijdvakken. Al was er een bedreigend incident in 1973 toen de VS en de Sovjet-Unie verhit tegenover elkaar stonden vanwege de Jom Kippoeroorlog. Israël had na een aanval van Syrië en Egypte het Egyptische leger omsingeld. De Russen wilden de Egyptenaren helpen, waarop de VS deed wat Poetin nu doet: verhoging van de nucleaire staat van paraatheid.

Aan de naïeve kant

Het was voor het eerst sinds de Cubacrisis in 1962 dat de Amerikanen en de Sovjets dreigden met kernwapens. Tijdens de Cubacrisis wilde de Sovjet-Unie kernwapens plaatsen op Cuba, dat de Amerikanen als hun achtertuin beschouwen.

In dat decennium, eind jaren zestig, ging socioloog en schrijfster Jolande Withuis studeren. “Toen viel de angst een beetje weg en waren mensen tegen de Navo en tegen alle atoomwapens, en ging het niet meer over: we moeten ons verdedigen. Althans, in mijn omgeving.”

Dat was de omgeving waar John Lennon het met zijn anti-oorlogsnummer Imagine ongetwijfeld goed deed. “Toen waren mensen aan de naïeve kant en dachten: oorlog wordt gemaakt door de Amerikanen in Vietnam”, zegt Withuis. “Dat je een Russische bom op je hoofd kon krijgen, leefde in mijn studentenkringen niet.”

In de tijd voordat zij ging studeren, heeft Withuis de Koude Oorlog meegemaakt op een manier die in Nederland een beetje is vergeten. Withuis is van 1949 en groeide op in de jaren 50 en 60.

Alertheid

Haar jeugd stond in het teken van de Koude Oorlog, zegt ze. “Niet van de dreiging van kernwapens, onze zorg was: komt pappa vanavond nog thuis of zit hij in de gevangenis?” De vader van Withuis was een communist. En communisten werden in die tijd gezien als landverraders.

“Er was een enorme alertheid op binnenlandse vijanden”, zegt ze. “In de stukken van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) die ik heb ingezien voor het boek dat ik over mijn vader schreef, stond de dag genoteerd waarop wij verhuisden. De alertheid op binnenlandse vijanden heb ik als kind ondervonden. Bijvoorbeeld omdat ik tegen vriendinnetjes uiterst voorzichtig moest zijn met wat ik zei, want de BVD kon meeluisteren. Wij waren altijd op onze hoede.”

De Koude Oorlog van de jaren 50 en 60 was daarmee anders dan in de jaren 70 en 80. “Er was een binnenlandse vijand. Dat is een verschil met nu”, zegt Withuis. Thierry Baudet? “Ik weet niet waarom hij Poetin steunt, maar ik zie geen ideologische loyaliteit.”

Commandokamer van atoomschuilkelder van Bescherming Burgerbevolking uit de tijd van de koude oorlog. Beeld ANP / Martin Roemers

Ambtenarenverbod

Die was er bij de communistische CPN wel jegens de Sovjet-Unie. “Dat de CPN in 1956 de Russische inval na de Hongaarse Opstand steunde, leidde tot een aanval van het publiek op CPN-gebouwen. Communistische Kamerleden kregen de deur in hun gezicht dichtgegooid. Er werden burgerrechten afgepakt. Mijn vader had geen paspoort, dus kon het land niet uit. Communisten mochten geen wethouder zijn, of burgemeester, en je had het ambtenarenverbod. Een baan kon je ook vergeten. Al dat soort dingen ontbreken nu.”

“De BVD vroeg bij onze familie, opa’s en oma’s: waar leeft die man (mijn vader) van? Ik heb in het CPN-archief het BVD-dossier doorgekeken, dan lees je dat gewone mensen als de slager en de schilder aanbiedingen krijgen. Als je gaat spioneren voor ons in jouw partij, dan komt uw vrouw niet aan de weet dat u een scharreltje heeft gehad. Op dat niveau zie ik mensen nu niet behandeld worden.”

De vraag: hoe was het in de Koude Oorlog, welke dreiging ervoer je, hangt dus af van het perspectief en de periode. De jaren 50 en 60 kenden naast angst voor nucleair geweld een hoge staat van paraatheid voor binnenlandse vijanden. Dat viel eind jaren zestig weg. Toen mochten communisten weer meepraten.

Jodiumpillen

In die tijd en in de jaren daarna waren Nederlanders beter voorbereid op een kernoorlog dan nu, zegt Van de Wijdeven. “In heel Europa had je nog de dienstplicht. Je had folders van de dienst burgerbescherming over wat te doen bij een nucleaire aanval. We wisten niet waar en wanneer de Russen zouden aanvallen, maar we waren voorbereid. Althans, dat dachten we. We oefenden met schuilen onder het bureau en legden voorraden aan met jodiumpillen.

De boodschap van de jodiumpillen zit nog altijd tussen de oren van Nederlanders. De vraag naar deze pillen nam fors toe na Poetins uitspraak over kernwapens. Een jodiumtablet kan bescherming bieden tegen schildklierkanker na een nucleaire aanval, maar een wondermiddel om de gevolgen van zo’n aanval tegen te gaan is het niet.

In de jaren negentig verdween de dreiging van de bom en de Koude Oorlog. Het Westen had die oorlog gewonnen, zo was het verhaal in Europa en de VS. “Het IJzeren Gordijn viel, het Oostblok viel uit elkaar, Rusland was niet langer een bedreiging”, zegt Van de Wijdeven. “De troepenmacht werd afgeschaald en de militaire dienstplicht verviel. Ik kreeg in 1997 een brief waarin stond: je bent formeel dienstplichtig maar we doen er niks mee. De voorbereiding van vroeger vergaten we. We zagen een wereld waarin iedereen streeft naar vrede. Dat is in de Europese Unie aardig gelukt. Maar nu Poetin de rode knop tevoorschijn haalt, zie je in Brussel en andere Europese hoofdsteden direct een reactie.”

Ondenkbaar

“De verdediging wordt weer opgekrikt. We financieren de aanschaf van wapens voor Oekraïne vanuit een Europese pot en de Duitsers stellen 100 miljard beschikbaar om het eigen leger up to date te brengen. Dat was vorige maand nog ondenkbaar.” Daarmee kan de oorlog in Oekraïne het begin zijn van een nieuwe wapenwedloop, van nieuwe angst voor de bom.