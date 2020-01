De doodsoorzaak is onduidelijk, maar volgens het OM gaat het in de pinda-zaak om moord

Een moord zonder dat de doodsoorzaak met zekerheid vaststaat. Volgens het Openbaar Ministerie is het een kwestie van andere opties wegstrepen om te concluderen dat de 29-jarige Bianca door geweld om het leven kwam. Maar volgens de advocaat van verdachte Stephan K. (30), die gisteren achttien jaar cel tegen zich hoorde eisen, is dat een te makkelijke conclusie.

De ouders van Bianca vonden haar eind november 2018 dood in haar woning in Rotterdam. Haar destijds tweejarige dochter lag ongedeerd in bed. In het huis was een van de gaspitten opengedraaid. Daarom dachten de hulpdiensten in eerste instantie aan zelfmoord. Maar nog diezelfde dag wordt een misdrijf de waarschijnlijkste optie. Zo is er volgens de politie een ‘sleepspoor’ door de woning te zien, mogelijk veroorzaakt door het verplaatsen van haar lichaam.

De zoektocht naar de doodsoorzaak begint. Justitie houdt er lange tijd rekening mee dat K., Bianca’s ex met wie ze een week voor haar dood de relatie verbrak, haar pinda’s heeft toegediend. Daar is ze allergisch voor. Die mogelijkheid komt in beeld door Google-zoekopdrachten van K. In de dagen voor haar dood typt hij online dingen in als ‘pindapoeder’, ‘pindakaas verdunnen door koffie’ en ‘pindakaas reukloos oplossen’.

Vreemd gedrag, erkent K. donderdag in de rechtbank. Hij zocht op allerlei (dodelijke) poeders die dagen. Volgens zijn eigen verklaring dacht hij aan zelfmoord, omdat hij er flink doorheen zat door de breuk met Bianca. De officier van justitie vindt die verklaring volstrekt ongeloofwaardig. “Verdachte had geen pinda-allergie, Bianca wel.” Toch gaat het OM er niet van uit dat ze met pinda’s is gedood. Het bewijs daarvoor ontbreekt.

Nog een greep uit de zoekopdrachten van K.: ‘Iemand wurgen zonder sporen’ en ‘doden met kussen’. En dat is wel wat er volgens het OM is gebeurd. K., die de laatste is die Bianca levend heeft gezien, heeft haar op de een of andere manier gesmoord of de adem ontnomen, een doodsoorzaak die de patholoog niet uitsluit. Door de gaskraan open te draaien, wilde hij een zelfmoord in scène zetten, of zelfs een ontploffing teweegbrengen, aldus de officier van justitie, die spreekt van een ‘doortrapte en laffe moord’.

Volgens K.’s advocaat sluit de patholoog acuut hartfalen ook niet uit. En, benadrukte ze in de rechtbank Dordrecht, wil je iemand veroordelen voor moord, dan moet je wel met zekerheid vast kunnen stellen dat er een misdrijf is gepleegd. Bovendien ontkent K. elke betrokkenheid. “Hij beschrijft haar als de liefde van zijn leven, maar heeft nooit dingen gezegd als: ‘Als ik haar niet kan hebben, dan niemand’”, aldus zijn advocaat.

De rechtbank doet op 23 januari uitspraak.

