De discotheek in Enschede ging open zodra het weer mocht. Nu zijn meerdere bezoekers besmet met corona

Op de aankondigingen prijkten heuglijke, dikke letters: de Enschedese après-ski-discotheek Aspen Valley ging vrijdagnacht stipt om 00.00 uur weer open. Dat was op de minuut af het moment van de heropening van de horeca, na maandenlange sluiting vanwege het coronavirus. Maar van die allereerste discotheekbezoekers blijken er meerdere besmet te zijn geraakt met corona. Dat maakte de GGD Twente donderdag bekend.

Om hoeveel mensen het precies gaat is nog onduidelijk. “Een paar”, is alles wat GGD-manager Reinier van Broekhoven kan zeggen. De ervaring is namelijk dat aantallen snel kunnen oplopen, zegt hij. “En dan zou de informatie alweer achterhaald zijn.”

Hoogste aantal besmettingen in twee weken

Het RIVM maakte donderdag ook bekend dat het aantal positieve coronatests is gestegen tot het hoogste aantal in twee weken. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend kwamen er 845 nieuwe coronagevallen bij, 147 meer dan vorige week donderdag.

Uit nader onderzoek moet nog blijken of er in Enschede sprake is van een cluster van besmettingen. De GGD Twente wil daarom dat iedereen die in Aspen Valley was zich laat testen: ook de bezoekers die geen klachten hebben. Wie een toegangskaartje gekocht had, krijgt nu een email met een oproep voor een coronatest.

In het heropeningsweekend ging er het een en ander mis: zo berichtte omroep PowNed over mensen die met vervalste testuitslagen binnen kwamen in clubs en discotheken. Ook was er een storing bij de website testenvoortoegang.nl.

‘Alles gedaan om besmetting tegen te gaan’

Après-ski-discotheek Aspen Valley zegt niet te weten hoe het kan dat verschillende van hun bezoekers corona gekregen hebben. Er was alleen toegang voor mensen die een negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs, een legitimatiebewijs en een ticket konden laten zien, vertelt een woordvoerder van de discotheek. “Het was een hele leuke avond, en de organisatie was spannend, maar ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen dat we alles gedaan hebben wat we konden om dit tegen te gaan.”

Volgens de GGD en Aspen Valley kan het ook zijn dat mensen buiten de deuren van de discotheek besmet zijn geraakt. Bij de discotheek hoorden ze van bezoekers dat ze bijvoorbeeld met de bus reisden, en nog naar voetbal of de snackbar waren geweest, zegt de woordvoerder. “Je komt zo op bijna veertig contactmomenten voorafgaand aan het moment dat ze bij ons naar binnen mochten.”

