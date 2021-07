De discopiek verdwijnt zo snel als hij kwam. Volgens epidemioloog Susan van den Hof is het lek gedicht

Het lek lijkt gedicht. Zo snel als er nieuwe coronameldingen bij kwamen begin juli, zo hard zoeft nu de lijn met nieuwe infecties weer naar beneden. Het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT) zijn optimistisch. Er wordt aangenomen dat het aantal coronameldingen deze zomer niet opeens weer toeneemt. Zeker niet zolang het kabinet vasthoudt aan het huidige pakket van maatregelen.

Eerst de kale cijfers: het aantal nieuwe coronameldingen halveerde afgelopen week bijna ten opzichte van de week ervoor (-46 procent). In vrijwel alle leeftijdsgroepen is een (grote) daling van het aantal nieuwe infecties zichtbaar. Behalve onder de alleroudsten, maar in die leeftijdsgroepen zijn de aantallen infecties in absolute zin laag. Het RIVM constateert dat in alle regio’s van Nederland het aantal positieve testen daalt.

Al die afnames hebben grote invloed op het R-getal, de reproductie van het virus. Die lag kort boven de drie, maar is nu weer onder de één: 0,80. Dat wil zeggen dat honderd mensen tachtig anderen infecteren, en het virus langzaam dooft.

Een vertraagd mea culpa

Kort beschouwd is de explosie van besmettingen in de afgelopen weken het best te omschrijven als de discopiek. Nadat het kabinet per 26 juni het uitgaansleven en festivals weer opende zonder anderhalvemeterregel, knalde het aantal besmettingen als een raket omhoog. Het kabinet stelde te magere toegangseisen: een oude negatieve test van maximaal 40 uur of een pas gezette vaccinatie. Dat coulante deurbeleid zette het kabinet op 10 juli alweer bij het grof vuil, maar toen was het kwaad al geschied. Een vertraagd mea culpa van de bewindslieden volgde.

Dat ook onder jongeren het aantal nieuwe meldingen hard daalt, is voor epidemioloog Susan van den Hof een signaal dat het lek lijkt gedicht. “Dat is echt een duidelijk teken dat de discopiek voorbij is qua nieuwe besmettingen.” En het relatief goede nieuws: “De verspreiding van het coronavirus naar oudere leeftijdsgroepen is beperkt gebleven. Er is wel een toename zichtbaar, maar in absolute zin valt het mee.”

Toen het kabinet op 10 juli op de rem trapte, vreesde het voor een verplaatsing van het coronavirus van jongere naar oudere mensen – ouders, grootouders, tantes, ooms, docenten –, die meer risico lopen om erger ziek te worden. In de week erna schetste OMT-voorzitter Jaap van Dissel in de Tweede Kamer een scenario waarin het aantal coronapatiënten op de ic's weer zou stijgen tot 600. Maar die prognose lijkt afgewend. Door de snelle afname van het aantal meldingen schat het OMT nu een maximale ic-bezetting van 250, te verwachten in de komende week.

Epidemioloog Van den Hof roemt in dat opzicht de vaccinaties, die veel corona-ellende hebben voorkomen. Er zijn inmiddels meer dan twintig miljoen eerste en tweede prikken gezet.

Maar ondanks de positieve boodschap waakt Van den Hof voor luchtigheid. Ze wijst erop dat we alsnog een stevig ‘naijleffect’ gaan zien in de ziekenhuizen. “Ik vind dit alsnog ontzettend veel ziekenhuisopnames, we zitten boven het niveau van eind mei.” Ze benadrukt dat ook jonge mensen in het ziekenhuis zijn beland, omdat zo veel jongeren geïnfecteerd zijn geraakt,. “Om zo’n nieuwe piek te voorkomen moeten we nu niet denken dat we alweer los kunnen. We hebben gezien hoe snel de situatie kan veranderen.”

OMT: Infecties gevaccineerd zorgpersoneel reden tot zorg Het Outbreak Management Team (OMT) meldt in een nieuw advies dat er zorgen zijn over de mogelijke rol van verspreiding van het coronavirus door volledig gevaccineerde zorgmedewerkers. Onder deze groep is de vaccinatiegraad bijzonder hoog. Desondanks zijn er de afgelopen drie weken 7047 zorgmedewerkers positief getest. Volgens het OMT moet onderzocht worden wat het risico is dat deze medewerkers het virus overdragen naar kwetsbare patiënten. Het RIVM wijst erop dat het blijven dragen van mondneusmaskers tijdens direct patiëntcontact of in pauzes waarbij geen afstand kan worden gehouden, cruciaal is in de zorgsector.

