De diepe neustest, waar kinderen van gruwelen, is binnenkort verleden tijd

Uit de GGD-teststraten stijgt geregeld gekrijs op. Toen Sanne Frequin haar kind liet testen op corona, bijvoorbeeld. ‘Sorry voor de arme testmedewerker, hoop dat je geen gehoorbeschadiging hebt’, schreef ze op Twitter. Ze kreeg de uitslag na een paar uurtjes: negatief, vertelt ze. De tranen waren met een knuffel en een snoepketting snel vergeten. ‘Kortom, laat je testen: kleine moeite, groot plezier.’

Dat dit niet vanzelfsprekend is voor ouders, wist het RIVM al langer, vertelt woordwoerder Coen Berends. Ze kregen signalen dat de nare test reden was voor ouders om hun kind met klachten weg te houden van de teststraat. Donderdag bleek uit een peiling van het tv-programma EenVandaag onder iets meer dan 1500 ouders, dat vier op de tien ouders zei hun kind waarschijnlijk niet te laten testen, omdat dit te pijnlijk en ingrijpend voor een kind zou zijn.

Midnasale test

Daarom voerde het Rijksinstituut de afgelopen tijd pilots uit en onderzocht of het ook anders kon. Donderdag stuurde het instituut een advies uit naar de GGD’en om voortaan de zogeheten ‘midnasale test’ te gebruiken bij kinderen, waarbij een flexibel wattenstaafje niet langer diep, maar slechts een klein stukje in de neus wordt gebracht, aldus Berends.

Een woordvoerder van de GGD laat weten dat dit advies door het hele land wordt opgevolgd en dat medewerkers nu geïnstrueerd worden om vanaf 4 april de nieuwe methode te gebruiken. Berends: “We weten dat de diepe neustest heel vervelend is voor kinderen. Zeker voor kinderen tot drie jaar, aan wie je nog niet kan uitleggen wat er gebeurt. Cijfers hebben we niet, maar we kregen signalen dat dit de testbereidheid negatief beïnvloedt. Daarom hebben we onderzocht of er een andere mogelijkheid was, die niet al te veel afdoet aan de gevoeligheid van de test.”

Met een midnasale test kun je het virus minder goed opvangen, zegt hij. Die ‘gevoeligheid’ voor het virus, zoals dat heet, ligt volgens Berends op 80 procent en kan zelfs oplopen tot 100 procent als er veel virus in de neus aanwezig is – en als dat is het geval is, zullen kinderen het virus ook sneller en vaker verspreiden en anderen besmetten. De meest besmettelijke kinderen haal je er zo zeker uit.

Keelswab

Daarnaast wordt de midnasale test altijd gecombineerd met de keelswab: een wattenstaafje dat de keel van kinderen ingaat om te achterhalen hoeveel virus daar aanwezig is. “Als je die twee testen combineert, blijk je vaak alsnog op honderd procent te zitten”, aldus Berends. Liever een iets minder betrouwbare test, dan verminderde testbereidheid, is de redenatie achter het advies.

Het aantal kinderen dat zich laat testen loopt al weken op. Dat heeft te maken met nieuwe regels die sinds begin februari gelden. De scholen en kinderopvanglocaties mochten vanaf 8 februari weer open, maar onder voorwaarde dat de hele groep of klas in quarantaine gaat als er één kind of een leerkracht of pedagogisch medewerker positief getest is.

Als kinderen zich na vijf dagen laten testen en ze hebben een negatieve uitslag, mogen ze uit quarantaine. Als kinderen of hun ouders dit niet willen, moeten ze tien dagen in quarantaine blijven. Voor die laatste optie kiezen ouders soms, als ze hun kind geen test willen aandoen. Het RIVM hoopt dat die drempel er niet meer is nu de GGD kindvriendelijker test.

Dat nu zoveel kinderen getest worden is volgens kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht) goed nieuws. “Met de Britse variant is er meer verspreiding mogelijk, ook onder kinderen. Om het virus maximaal in te dammen is daarom ook het testen van kinderen nodig”, zegt Bruijning.