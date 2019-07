De deurwaarders zijn het gescheld en het geweld beu

Hij zou willen dat het een incident is, maar volgens deurwaarder Herald Janssen uit Amersfoort past de zware mishandeling van een collega ­vorige week in Nieuwleusen in een brede ontwikkeling waarbij hulpverleners en overheidsdienaren steeds agressiever tegemoet worden getreden. “Tot voor kort werd je nog met enig respect ontvangen als je ‘in naam van de koning’ een dwangbevel aanbood, maar tegenwoordig word je weggescholden.”

Janssen heeft het jaren met lede ogen aangezien en persoonlijk steeds naar ‘creatieve oplossingen’ gezocht als hij weer eens de wind van voren kreeg. Maar na een ernstig incident is wat hem betreft de tijd van pappen en nathouden voorbij. Hij heeft een petitie samengesteld waarin hij de minister vraagt om bescherming van de 765 deurwaarders.

Terug naar vorige week: toen belde een ervaren deurwaarder aan bij een transportondernemer in Nieuwleusen, nadat de rechtbank maar liefst twee vonnissen had uitgesproken. De ondernemer moet 285.000 euro aan pensioenpremies betalen die hij van zijn medewerkers had achtergehouden en nog eens 65.000 euro ontslagvergoeding voor de chauffeurs die door hem van het ene op het andere moment op straat ­waren gezet. De 51-jarige deurwaarder dacht dat hij het wel zonder ­politie afkon.

Afgetuigd met stalen pijpen

Dat had hij mis. Hij werd naar binnen getrokken en enige tijd ­gegijzeld, waarbij de deurwaarder door de transportondernemer en zijn vrouw met stalen pijpen zou zijn afgetuigd. Hij liep een hoofdwond op en botbreuken aan armen en benen. Nadat de man kon wegkomen en aangifte deed, heeft de politie de ondernemer en zijn vrouw opgepakt. Het onderzoek loopt.

Dit is wel een heftig voorbeeld geeft Janssen toe, maar tegenwoordig heeft hij elke week wel een verbaal akkefietje dat met regelmaat erg bedreigend kan zijn. “Ik vraag in mijn petitie de minister daarom om maatregelen. Ik denk dat in ieder ­geval de straffen omhoog moeten voor het beledigen of mishandelen van deurwaarders. Nu komen de ­belagers er vaak met een voorlopige straf vanaf. Daarnaast moet onze verklaring voor de rechtbank serieus worden genomen. In de weging door de rechter staat onze beschrijving van het incident op gelijke voet met die van de verdachte. Dat is bij politiemensen wel anders. Hun verklaringen tellen zwaarder.” In dat kader pleit Janssen ook voor de invoering van een bodycam: een cameraatje dat op de borst wordt gedragen. De politie beschikt al over zulke apparatuur die incidenten feitelijk vastlegt.

Bodycams kunnen juist agressie oproepen

Volgens Henk Karelsen van Deurwaarders Collectief Nederland (DCN) is het nog maar de vraag of de bodycam de oplossing is voor een probleem, of dat deze techniek juist problemen oplevert. “Ik zie op televisie dat Britse deurwaarders standaard een cameraatje bij zich hebben, en die leveren interessante scènes op, maar het kán zijn dat ze juist agressie oproepen.”

Toch, en dat is hij met Janssen eens: er moet wel wat gebeuren. ­Karelsen denkt eerder aan deëscalatie. “We moeten in de voorlichting meer aandacht besteden aan de ­oplossingen die deurwaarders aandragen. Burgers met schulden, en we kunnen allemaal in zo’n situatie ­terechtkomen, zouden het niet zo ver moeten laten komen.”

Een deurwaarder verschijnt pas aan het eind van een lange procedure, zegt hij, waarin burgers ook betalingsregelingen hadden kunnen aanvragen of de hulp hadden kunnen inroepen van de schuldsanering. “Dan geeft het geen pas in die fase nog eens een keel op te zetten. Zoek hulp, zelfs bij de deurwaarder.”

Voorzitter Wilbert van de Donk van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is duidelijk: “Honderden, misschien wel duizenden mensen” zijn de afgelopen tijd benadeeld door uitstel van een nieuwe wet over beslaglegging bij mensen met probleemschulden.