De detailhandel wil een landelijk verbod op bedelen

Zonder een landelijk verbod kan dat probleem volgens de brancheorganisatie niet worden opgelost. Op dit moment is van 29 gemeenten bekend dat zij een plaatselijk of volledig bedelverbod invoerden, waaronder grote steden als Rotterdam, Den Haag, Groningen en Amsterdam. Dat leidt ertoe dat bedelaars die in de openbare ruimte om geld vragen, beboet en weggestuurd mogen worden.

Nu een grote stad als Utrecht achterblijft met een bedelverbod, ziet Detailhandel Nederland een verschuiving van het probleem. Directeur Hester Duursema: “Een landelijk verbod geeft duidelijkheid en helpt de politie aan meer handvatten om op te treden tegen professionele bedelaars, dat zorgt er ook voor dat het waterbedeffect wordt tegengegaan.”

Ook hoogleraar criminologie Dina Siegel ziet dat er door het versnipperde beleid sprake is van een verplaatsing van het probleem. “Commerciële bedelaars uit Oost-Europa bedelen het liefst op plekken waar het legaal is, je ziet ze veel minder op plekken waar een bedelverbod geldt.”

Volgens Siegel is het dan niet gek dat de bedelaars voor Utrecht kiezen. “Ze weten heel goed dat hier geen bedelverbod geldt”, zegt ze. En dat niet alleen. “Ze volgen het nieuws en sociale media om te bepalen wat strategische plaatsen zijn om te bedelen. Ze weten van grote evenementen en feestdagen en zijn een aantal jaar geleden begonnen met bedelen in treinen omdat ze er achter kwamen dat ze daar moeilijk beboet kunnen worden.”

Vastklampen

Utrechtse winkeliers vragen nu om een verbod op bedelen, maar daar voelt de gemeente niets voor. Met een bedelverbod worden ook bedelaars getroffen die geen overlast geven, redeneert de gemeente.

In Groningen is daar een oplossing voor gevonden. Daar is het bedelverbod zo aangepast dat bedelaars die geen overlast veroorzaken gewoon kunnen blijven. “Wij handhaven alleen als bedelaars op of aan de weg mensen actief om goederen of geld vragen. Bijvoorbeeld door zich aan hen vast te klampen”, legt een woordvoerder van de gemeente uit. “Wie met een bordje voor de supermarkt zit te bedelen krijgt hier geen boete.”

Volgens Siegel zal een landelijk verbod niet veel uitmaken. “De situatie in de arme gebieden in Oost-Europa is zo schrijnend dat bedelaars hier hun geluk zullen blijven beproeven. Een landelijk bedelverbod zal er voor zorgen dat ze illegaal gaan bedelen. Wat voor hen slechts zal betekenen dat er een extra persoon op de uitkijk moet staan voor de politie.”

