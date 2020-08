De desinfecterende gels staan al klaar: zo bereiden Ilona (26) en Jasper (31) hun coronaproof bruiloft voor

Ja, ze zijn toch wel weer nerveus. Net wanneer Ilona van den Berg (26) en Jasper van Hattum (31) denken dat er geen nieuwe maatregelen meer kunnen komen, lassen premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge toch nog een extra persconferentie in. Alsof het aanstaande echtpaar uit het Zuid-Hollandse Melissant, op Goeree-Overflakkee, de afgelopen tijd nog niet genoeg heen en weer is geslingerd tussen hoop en vrees. Tien dagen voor het huwelijk kunnen de dingen opeens toch weer anders zijn. Het is om gek van te worden.

Voor de televisie zit Van den Berg ongemerkt te duimendraaien. Na de vorige persconferentie, twee weken geleden, was ze nog opgelucht, niet wetende dat er vóór 28 augustus nog een zou volgen. Ze slaakt een klein gilletje als Rutte het woord ‘bruiloften’ laat vallen. Maar hij tornt niet aan het maximale aantal gasten dat aanwezig mag zijn.

Op de lange baan

Eigenlijk hadden ze hun bruiloft al op de lange baan geschoven, zoals zovelen. Maar de versoepelingen van eerder deze zomer zorgden voor een stroomversnelling. Bijeenkomsten met grote groepen konden vanaf juli opeens weer. Van den Berg: “In trouwgroepen op Facebook las ik dat veel mensen alles hadden afgeblazen. Bij de gemeente waren alle data nog vrij. Fotograaf, trouwauto, de kerk? Geen probleem. Toen zijn we alles gaan regelen. Wachten tot het voorjaar vonden we ook een risico. Stel dat er in de winter een tweede golf komt. Dan krijg je in april of mei hetzelfde als dit jaar.”

De trouwerij wordt niet precies zoals ze zich in januari voorstelden, toen Jasper zijn Ilona pal voor haar ‘deadline’ van tien jaar verkering ten huwelijk vroeg. Zo mogen er bij de plechtigheid in het Oude Raadhuis in Middelharnis maar twaalf mensen naar binnen, de rest kijkt via een videoverbinding mee. Het feest, waarvoor ze zo'n 120 mensen hebben uitgenodigd, zou idealiter ook drukker zijn. En de huwelijksreis kan wel een jaartje wachten.

Niet iedereen is erbij

Het is zoals het is. “We richten ons op de mogelijkheden die er wel zijn. Van sommige uitgenodigde oudooms en -tantes verwacht ik niet dat ze komen. Ze maken zich zorgen, na vandaag misschien nog meer. Dat begrijpen we.”

Waarschijnlijk hadden ze zonder corona ook voor een andere locatie gekozen. In plaats van een zaal houden ze hun feest in een grote, halfopen tent in een weiland. Ironisch genoeg zegt Rutte dat Nederlanders beter naar de horeca kunnen dan thuis bij elkaar komen. Gelukkig is een weiland geen thuis, en Melissant geen Amsterdam. “Volgens mij hoeven we niets te veranderen, Rutte heeft geen maximum aantal mensen genoemd”, zegt Van Hattum opgelucht.

De laatste puntjes kunnen op de i. Bij de ingang van de tent doet een tante de gezondheidschecks. De flessen desinfecterende gel staan klaar, het gastenboek doet volgende week tevens dienst als bezoekersregistratie. Niets kan een geslaagde trouwdag nog in de weg staan, zo lijkt het. “We gaan er tenminste maar vanuit dat dit echt de laatste persconferentie tot 28 augustus was.”

