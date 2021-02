De derde golf is in zicht: meer dan 5000 nieuwe besmettingen

Wekenlang was er mede door de weersomstandigheden nauwelijks een peil te trekken op de besmettingscijfers. Donderdag klaarde de mist op en werden contouren zichtbaar van een herkenbaar en gevreesd verschijnsel: een nieuwe golf. Donderdag meldde het RIVM 5048 positieve testen, wat het begin markeert van een nieuwe fase in de coronapandemie.

De afgelopen dagen was al een stijging te zien van het aantal besmette Nederlanders. Ook het aantal mensen in de teststraten steeg. Deze cijfers duiden was lastig, omdat er sprake kon zijn van een inhaalslag. Tijdens de vorstperiode was testen moeilijker. Maar de hoge aantallen blijken structureel. Ook al omdat kinderen onder de twaalf jaar zich vaker laten testen nu de basisscholen weer open zijn. De uitslagen stemden al niet gerust. Het aantal positieve testen onder kinderen groeit.

‘Door het dak’

De nieuwe fase die aanbreekt, de derde golf, maakt het lastiger het virus te controleren. Dat lukt eigenlijk alleen bij zeer lage besmettingscijfers. Virussen groeien exponentieel, dus bij een stijging gaan de cijfers al snel ‘door het dak’. Demissionair premier Mark Rutte gebruikte die uitdrukking eerder al om aan te geven dat hij niet zal aarzelen versoepelingen terug te draaien mochten de ontwikkelingen daar aanleiding voor geven.

Of dat snel gaat gebeuren, is nog niet te voorspellen. Het is ook te vroeg voor een prognose over hoe hoog de derde golf zal zijn. In zijn presentatie in de Tweede Kamer woensdag toonde RIVM-baas Jaap van Dissel een grafiek die in het meest optimistische scenario uitgaat van rond de tweeduizend bezette ic-bedden bij een versoepeling zoals die nu is doorgevoerd. Dat zal dan ergens half april het geval zijn.

Volle parken

Veel hangt af van hoe Nederlanders zich de komende weken gedragen. Premier Rutte legde de verantwoordelijk afgelopen dinsdag nadrukkelijk bij de Nederlanders zelf. Dat klonk als een echo van een jaar terug. Veel indruk maakt de oproep van Rutte niet, afgaande op beelden uit diverse parken in Nederland. Ook de mobiliteitscijfers laten zien dat Nederlanders er vaker op uit gaan.

Er is een beproefde manier om snel weer van de stijgende trend af te komen, namelijk: doen zoals vorig jaar in maart. Het land op slot. Destijds had Nederland mentaal en economisch veel meer vet op de botten. Nu begint Nederland al uitgeput aan een nieuwe strijd. Daarom ook de versoepelingen, zodat de maatschappij weer even kan ademen.

Er is nog een belangrijk verschil met vorig jaar maart: de vaccins zijn er. Het effect van de vaccins zal nog wel een paar maanden op zich laten wachten, hoewel het RIVM de eerste lichtpuntjes al ziet.

