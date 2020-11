De daling in de coronabesmettingen zet door, maar is nog fragiel

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kwamen er bij het instituut 7776 meldingen binnen van positieve tests. Op maandag waren dat er 8305. De meldingen nemen al een aantal dagen af. Vrijdag werden er nog 11.127 nieuwe gevallen gemeld.

In de afgelopen week zijn 64.087 nieuwe besmettingen gemeld, ruim drieduizend minder dan de week daarvoor. Vooral in de laatste dagen daalde het aantal meldingen. Dat lijkt een effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden. Tussen een besmetting en een positieve testuitslag zitten gemiddeld twee weken. In de GGD-straten zijn bijna 300.000 mensen getest. Van hen bleken er bijna 50.000 positief. Dat is 16,6 procent, iets minder dan vorige week toen 17,9 procent positief bleek. De andere positieve uitslagen komen van de commerciële testaanbieders, die hun uitslagen aan de GGD’en melden.

De R daalt, maar wel langzaam

Het reproductiegetal R dat aangeeft aan hoeveel personen een besmet iemand het virus gemiddeld doorgeeft, daalt langzaam. Op 16 oktober bedroeg de R 1,11. Sindsdien lijkt de R onder de 1 te zijn gezakt, maar de onzekerheid is nog zo groot dat het RIVM er geen waarde aan toekent.

De daling manifesteert zich vooral in de leeftijdscategorie tussen twintig en veertig jaar. In de leeftijdsgroepen boven de 60 jaar is een daling van het aantal positief geteste personen nog niet te zien. Het verschil tussen het aantal meldingen in jongere en oudere leeftijdsgroepen is deze week weer kleiner geworden. Het aantal besmettelijke personen blijft hoog, met 166.000 personen deze week.

De afgelopen week zijn er 1.966 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen, dit zijn er 227 meer dan de week daarvoor. Het aantal registreerde opnames op de ic bedroeg deze week 312, iets minder dan de week ervoor (333).