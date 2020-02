De dader van de moord op Coen de Nijs lijkt gevonden, nu het motief nog

Hij maakt aanstalten om op te staan. Maar nog voordat Juri H. (47) zich om kan draaien, wordt hij door de rechter berispt. Alleen via háár mag de verdachte iets tegen het publiek zeggen. De ietwat pafferige etnische Rus uit Estland zakt weer op zijn stoel. “Ik wil mij verontschuldigen aan de nabestaanden”, vertaalt de tolk H.’s zinnen. Van de Alkmaarse rechtbank vraagt hij via zijn advocaat begrip noch sympathie. Zijn daad knaagde achttien jaar lang aan zijn geweten, nu wil hij boeten.

Diezelfde verklaring bracht H. vorig jaar mei plots te berde bij de politie. Híj was degene geweest die in de zomer van 2011 Coen de Nijs vermoordde, bekende hij. Op klaarlichte dag had hij de 38-jarige kickbokser één keer in zijn hoofd geschoten, in de binnenstad van Alkmaar, pal in het zicht van het winkelpubliek. Vervolgens had hij zijn wapen in een parkvijver gegooid en was hij weggescheurd in zijn zelf gestolen Mercedes, die hij daarna in brand stak met benzine.

Intensief politie-onderzoek liep indertijd op niets uit. De Nijs had gezegd dat hij om drugs in de penarie zat, zo verklaarden mensen uit zijn omgeving, hij was bang en zou een kogelwerend vest dragen. De verschillende scenario’s van de politie gingen stuk voor stuk uit van een afrekening in het criminele circuit. Mogelijk was De Nijs’ dood het gevolg van een ripdeal. Maar zeker? Dat was niets.

Motief

Na achttien jaar onzekerheid heeft de mogelijke moordenaar zichzelf aangegeven, toch blijven talloze vragen onbeantwoord. Over zijn motief blijft H. namelijk vaag. De Nijs, die hij niet goed kende, zou H. een half jaar voor zijn dood een paar tikken hebben verkocht. Die klappen wilde hij vereffenen. Geld kreeg hij niet voor de moord, aldus de verdachte, noch waren derden betrokken bij de daad.

“Waarom moest mijn vader dood?”, zo luidde de eerste van een trits vragen in de verklaring van De Nijs’ dochter. Zij was zeventien toen ze haar vader verloor. “Ik was een goede band met hem aan het opbouwen. Hij zei: ‘als je achttien wordt, kom je bij mij wonen. Na zijn begrafenis stond ik er helemaal alleen voor.”

Ook een zus van De Nijs maakte gisteren gebruik van het spreekrecht van slachtoffers. Na een lange periode van rouw leefde ze eindelijk weer wat op, zei ze bevend als een rietje, toen H. ineens bekende. “Maar nu kan het boek nóg niet dicht. Ik had gedacht dat ik opgelucht zou zijn, maar het tegendeel is waar.”

Justitie eist vijftien jaar onvoorwaardelijk tegen H.. Net als de nabestaanden, neemt het de Est kwalijk dat hij het achterste van zijn tong verbergt. De moord was zeer precies gepland, stelt het OM, een kille daad van een professional. Bovendien wantrouwt justitie H.’s gewetenswroeging. Met zijn biecht zou hij zijn verblijf in Nederland willen verlengen, waar hij inmiddels een gezin heeft. Uitzetting dreigde, nadat H. werd opgepakt omdat hij een wapen en valse reisdocumenten bezat. Daarvoor zit hij nu vast in Zaanstad.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Lees ook:

Coldcasekalender lost nog geen zaken op, maar politie is tevreden

De politie kreeg vorig jaar 202 tips binnen naar aanleiding van de zogenoemde coldcasekalender. 31 van die tips waren bruikbaar, blijkt uit cijfers die vrijdag zijn gepubliceerd. Twee zaken uit de kalender zijn heropend.

Hoe twee jongens tientallen Marktplaats-gebruikers in de ‘één-cent-truc’ lieten trappen

Twee jongens die verdacht worden van het oplichten van verkopers op Marktplaats, verschenen donderdag voor de rechter.