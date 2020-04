De crisis duurt voort, maar dat kan niet gelden voor de bevoegdheden van de superburgemeesters

De vraag is nu: kan Nederland leven met maatregelen die indruisen tegen de Grondwet? Hoogleraar Jan Brouwer van het Groningse Onderzoekinstituut Veiligheid en Openbare Orde merkt dat juristen én handhavers zich wat ongemakkelijk beginnen te voelen bij de in de haast geschreven teksten van de noodverordening. Die geeft vergaande bevoegdheden aan de 25 voorzitters die de veiligheidsregio’s leiden, de zogenoemde superburgemeesters. Zij worden tijdens deze crisis niet langer gecontroleerd door de gemeenteraad, maar staan in direct contact met het kabinet. Alleen de Tweede Kamer kijkt nog mee, op afstand.

In de handhaving loopt de politie voortdurend tegen twee tegenstrijdige rechten aan, zegt Brouwer, die specialist is op het gebied van de openbare orde. “Aan de ene kant moeten die voorzitters de gezondheid en het leven van de bevolking beschermen, aan de andere kant staat in de Grondwet het recht op privacy en het huisrecht beschreven.

“Als er een woning wordt beschoten, kan een burgemeester die sluiten om zo onschuldige buren te beschermen. Dan is er sprake van acuut en direct levensgevaar.” Nu het coronavirus langzaam uitdooft, is de vraag of daar nu nog sprake van is, zegt Brouwer, terwijl de politie en andere handhavers wel woningen binnentreden. “Dat is niet langer in lijn met het recht”, zegt hij.

Superburgemeester Johan Remkes van Den Haag desinfecteert zijn handen op het provinciehuis in Utrecht voorafgaand aan een overleg met burgemeesters van de 25 grootste gemeenten om de stand van zaken rond de coronacrisis te bespreken. Beeld ANP

Tien studenten die aan een grote bar een biertje drinken, is dat een samenkomst?

In de afweging worden de superburgemeesters nog eens gehinderd door de term ‘samenkomst’, die zeer vaag is omschreven. Als een echtpaar met vier uitwonende volwassen kinderen aan tafel gaat, is dat dan een samenkomst? En als tien studenten aan een grote bar een biertje drinken? Het is in de haast veel te vaag verwoord, zegt Brouwer. Nu Nederland langer met de gevolgen van het corona-virus wordt geconfronteerd is betere noodwetgeving nodig, met preciezere spelregels, aangeleverd door een breed team van gespecialiseerde juristen.

Burgemeesters hanteren de noodverordening ook voor zaken die niets met corona van doen hebben. Zo verbiedt Peter Snijders, burgemeester van Zwolle en voorzitter van de veiligheidsregio, verbiedt de betoging van Pegida zaterdag bij een moskee met een beroep op de huidige noodverordening. Volgens Snijders geldt de regel dat je niet met meer dan drie personen mag samenkomen ook voor demonstraties. Volgens Brouwer is dat pertinent onjuist. “Zolang zij 1,5 meter afstand houden, mag er gedemonstreerd worden.” Hetzelfde geldt voor kerkdiensten in de buitenlucht. Het is allemaal juridisch toegestaan, wat iets anders is dan dat je dit moet willen.

De duur van de maatregelen gaat nu een rol spelen, zegt Snijders. Een burgemeester mag in een uitzonderlijk geval bijzondere bevoegdheden gebruiken die voor korte tijd van de wet afgeweken. “Maar dan heb je het over de koning die een markt bezoekt, waardoor de algemene rechten even aan de kant moeten. En ook in die gevallen geldt: je mag niet afwijken van de Grondwet. Dat gebeurt in de corona-crisis wél, en voor een langere periode waarvan op dit moment het einde nog niet in zicht is.”

Mensen voelen de gevolgen: boetes en dwangsommen

De corona-noodverordening is nu ruim drie weken van kracht en mensen worden hard geconfronteerd met de handhaving ervan: door boetes en dwangsommen. Snijders: “In het belang van de goede zaak zullen rechters de noodverordening ongetwijfeld welwillend tegemoettreden. Maar die houding zal vroeg of laat op rechtsstatelijke grenzen stuiten.”

Ook de onduidelijkheid en de vaagheid van de strafrechtelijke verboden zijn een steen des aanstoots. Mag je in beslotenheid een gokspel spelen, mag je een erehaag vormen bij een begrafenis? Mensen weten niet waar ze aan toe zijn. De vergadering van alle voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s moet de inhoud van de noodverordening daarom aan een kritische toets onderwerpen, zegt Brouwer. Nu die na de komende uitzonderingen voor jongeren toch aangepast moet worden, kan het kabinet dat beter in één keer goed doen, vindt hij, met méér oog voor de Grondwet.

