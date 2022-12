De criminaliteitscijfers stijgen, ziet de korpschef: ‘De samenleving is weer open, criminelen proberen weer geld te vergaren’

De politie turfde flink meer zedenzaken dit jaar. “Het aantal geregistreerde misdrijven op dat vlak is met zestien procent gestegen”, zegt korpschef Henk van Essen, op basis van voorlopige cijfers. “Dat kan ik niet verklaren vanuit corona. En het ligt aanzienlijk hoger dan in 2019.” In dat jaar kwam het aantal zedenzaken iets boven de 6800 uit, dit jaar stond de teller eind november al op bijna 8500 registraties.

Het beeld van de politie komt overeen met nieuwe cijfers van Slachtofferhulp Nederland. Die organisatie meldde vorige week dat zich dit jaar een kwart meer mensen hebben gemeld na seksueel geweld of grensoverschrijdend gedrag. Tot december ging het om ruim 10.000 personen.

De politie kan niet zeggen welk aandeel van de zedenzaken daadwerkelijk dit jaar heeft plaatsgevonden. Tussen de melders kunnen ook mensen zitten die zich nu pas realiseren dat zij slachtoffer van seksuele misdragingen zijn. “Vooral de onthullingen rond The Voice of Holland lijken een rol te spelen in de groei”, zegt Van Essen. In de periode na de Boos-aflevering over dat programma, waarin meerdere coaches en andere medewerkers van de talentenjacht werden beschuldigd van seksueel wangedrag, zag de politie een piek in het aantal meldingen. “Door die aflevering, maar ook door de media-aandacht die daarop volgde, is de drempel lager geworden om je als slachtoffer te melden.”

Meer winkeldiefstal en geweld

Uit de cijfers van de politie blijkt ook dat de criminaliteit zich helemaal heeft hersteld van haar coronadip. Zo ligt het aantal aangiftes van zakkenrollen nu tachtig procent hoger dan tijdens de piekperiode van de pandemie. Winkeldiefstal is dit jaar met dertig procent toegenomen en de politie kreeg een vijfde meer aangiftes binnen van openlijk geweld.

“Die cijfers kan ik verklaren”, zegt de korpschef. Als er vrijwel niemand op straat is, of mensen anderhalve meter afstand tot elkaar moeten bewaren, worden er weinig zakken gerold. Winkeldiefstal kan niet in een gesloten winkel. En er waren minder woninginbraken tijdens de lockdowns, omdat de mensen hun huizen amper verlieten. “Nu is de samenleving weer open, en zie je dat criminelen hun geld ook weer op de oude manier proberen te vergaren.”

Ook opvallend: cybercriminaliteit neemt juist wat af. “In vergelijking met 2019, pre-corona, is het gestegen. Maar het afgelopen jaar zien we een lichte daling.” Cybercriminelen profiteerden van mensen die thuiszaten en de hele dag op internet ronddoolden. “Nu zie je weer een kleine verschuiving van online naar offline, naar traditionelere vormen van criminaliteit.”

