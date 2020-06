De coronaregels worden versoepeld, maar de anderhalve meter blijft heilig

De anderhalve meter afstand blijft, benadrukte Rutte. Thuisblijven bij klachten, zoveel mogelijk thuiswerken, drukte vermijden, handen stuk wassen; die dringende adviezen blijven. Maar er is vanaf 1 juli geen maximum aantal mensen meer voor bijeenkomsten die binnen worden gehouden, mits de anderhalve meter wordt gewaarborgd. Eerst was er nog sprake van dat er maximaal 100 mensen in concertzalen en theaters aanwezig mochten zijn.

Buiten gelden geen maximale aantallen als er voldoende zitplaatsen zijn, met reservering en controlegesprek vooraf. Zonder die voorwaarden mogen buiten maximaal 250 mensen bijeen komen. Festivals zoals we gewend zijn, met honderden mensen staand in een tent, zijn nog niet aan de orde: enkel als er voor iedereen zitplaatsen zijn mogen er meer dan 250 mensen buiten bijeenkomen.

Net als basisscholen en in de kinderopvang, mogen middelbare scholen na de zomervakantie weer helemaal open, leerlingen hoeven geen afstand te houden van elkaar: de anderhalvemeterregel wordt losgelaten voor jongeren tot de 18 jaar.

In het openbaar vervoer blijft het mondkapje verplicht, al komen per 1 juli alle zitplaatsen weer beschikbaar. Wel geldt: vermijd drukte en reis niet in de spits. Ook in taxi's en touringcars zijn, mits met controlegesprek en mondkapje, alle plekken beschikbaar. Wie met drie of meer mensen uit verschillende huishoudens in een auto zit is niet langer in overtreding, al wordt een mondkapje dringend geadviseerd.

In de horeca volstaan vanaf 1 juli ‘kuchschermen’ tussen gasten als anderhalve meter afstand niet mogelijk is. Alle contactberoepen mogen vanaf 1 juli weer aan het werk. Eerder mochten andere contactberoepen zoals kappers al weer aan het werk. Sportscholen mogen weer open.

Het slot blijft nog op de deur bij nachtclubs, vanaf 1 september wordt dat besluit heroverwogen. Hard meezingen en schreeuwen mag ook nog niet, al mogen koren onder voorwaarden wel weer repeteren. Dus in stadions mag niet hard gejuicht worden, tijdens kerkdiensten niet gezongen.

Achtbaan

Rutte sprak over een ‘achtbaan’ van de afgelopen tijd, en zei dat we de grootste loopings achter de rug hadden. De cijfers dalen. “Dat hebben we samen gedaan.” Maar, waarschuwde Rutte, we moeten waakzaam blijven. “Vergis u niet, zonder alle maatregelen, zonder dat verantwoorde gedrag zouden we te maken hebben gehad met ongeveer 135.000 ziekenhuisopnames en 35.000 coronapatiënten op de intensive care. Die pieken hadden we nooit aangekund.”

‘Het virus is nog niet klaar met ons’

“In het buitenland, zoals in China en Duitsland, zien we dat het virus snel weer op kan steken", zei minister De Jonge. Het kabinet bereidt zich voor op een tweede golf. “We zijn pas echt beschermd als er een vaccin is, het virus is nog niet klaar met ons.” Minister De Jonge roept mensen ook op zich echt te laten testen als ze symptomen vertonen. “Te veel mensen blijven nog doorlopen. Bel de GGD en laat je testen.” Mocht er toch een grote tweede golf komen, dan is Nederland voorbereid met voldoende beschermingsmiddelen en ic-capaciteit. De app die bijdraagt aan het contactonderzoek is bijna af.

