De coronaregels maken een voortijdig einde aan het schaatsplezier

De schaatser die gisteravond naar bed ging en zijn ogen dicht deed, zal hebben gedroomd van een gladde ijsspiegel onder een strakblauwe winterhemel, met een vlucht ganzen in de lucht en wuivend riet aan de bevroren oevers. Die droom bestaat, en wel op de Ankeveense plassen.

Dat soort wervende folderteksten is het wel laatste waar de gemeente Wijdemeren, waartoe Ankeveen behoort, op zit te wachten. Niks mis met een beetje goede pr, maar niet nu. Wijdemeren wil juist minder mensen op de plassen, ook op die van Loosdrecht en Kortenhoef, twee dorpen die eveneens bij de gemeente horen.

Op de toegangswegen naar de geliefde schaatsplekken stonden vrijdag tegen half elf al politiebusjes om mensen met schaatsen op de achterbank rechtsomkeert te sturen. Het lijkt erop dat zaterdag de schaatspret helemaal over is. Althans, voor liefhebbers buiten Wijdemeren. De lokale bewoners hebben de plassen voor zichzelf, omdat de gemeente het gebied afsluit. Om 17:00 uur neemt de gemeente daarover een besluit.

Wijdemeren is niet de enige gemeente die schaatsliefhebbers weert. Ook Stichtse Vecht en Steenwijkerland sluiten de gemeentegrenzen voor niet-bewoners. De schaatsbond KNSB roept iedereen op vooral dicht bij huis te blijven en te kiezen voor de plaatselijke sloten.

‘Of het gevaarlijk is of niet, hangt af van de mensen’

Charly Shader had al een beetje rekening gehouden met afsluitingen toen hij vrijdagmorgen met zijn vriendin en volwassen zoon uit Culemborg richting de Ankeveense schaatsidylle vertrok. “Het was een gok”, zegt hij. Een die voor hem nog net goed uitpakte. Langs de kant van een sloot die naar de plassen leidt, bindt hij de ijzers om. “Het is voor de eerste keer in lange tijd dat het hier kan. De laatste keer was... 2010, denk ik.”

Zoon David Shader voelde vanmorgen ook de spanning. Op een dag als vandaag worden herinneringen gemaakt. Toch, de familie begrijpt best dat de gemeente niet onder maatregelen uit kan. “Hoe jammer het ook is”, zegt Charly. “Thuis letten wij ook goed op dat we de coronaregels opvolgen. Of het gevaarlijk is of niet, hangt af van de mensen. Houden zij voldoende afstand?”

Nee, ziet woordvoerder Stijn Terlingen van de gemeente Wijdemeren. Vandaar de afsluiting. “Maar het gaat om meer. De toegang voor veiligheidsdiensten als brandweer en politie komt in gevaar. Als mensen door het ijs zakken, kunnen zij er niet bij. En het ijs is niet overal even dik. Daarbij is de parkeerdruk te groot.”

Dat begint al buiten Ankeveen. Net buiten het dorp staat een onbemand tankstation, dat nu grotendeels dienstdoet als parkeerplaats. Elke vrije plek rond de pompen is bezet, precies zoals ook in het dorp zelf het geval is. Past ergens een auto in, dan staat er een auto. Bewoners van woonwijken zetten kliko’s op de straat, als barrière tegen schaatsliefhebbers op zoek naar een laatste plekje. En langs al die auto’s lopen mensen met mutsen en grote plastic tassen richting het ijs. Totdat de gemeenten rond half elf zei: nu is het genoeg. Het schaatsplezier is voorbij.

Wrang, want zo vaak gebeurt het niet dat de plassen schaatsbaar zijn. Dat beseft ook Terlingen. “De plaatjes zijn oogverblindend. Als je de dronebeelden ziet, daar word je warm van. Maar we hebben te maken met corona.”

