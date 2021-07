De coronapuppy's zijn nu puberhonden geworden, grote kans dat een hondencursus boeken niet meer lukt

Siep staat voor haar baasje en kijkt hem aandachtig aan. Op zijn aanwijzing loopt ze twee rondjes onder zijn benen door en gaat netjes naast hem zitten. Een aardig kunstje. “Maar het is vooral een oefening die het vertrouwen en de aandacht van de hond verbetert”, vertelt Chantal van Lierop, trainer bij de Gehoorzame Huishond Nijmegen, een van de hondenscholen van de Dierenbescherming.

Hond Siep heeft geluk dat ze kon instromen in de pubergroep die drie weken geleden van start ging. De honden in deze groep zijn nu ongeveer een jaar oud. Er wordt geblaft, gesprongen, getrokken, maar ook hard gewerkt. “Puberhonden zijn net echte pubers, je kunt ze soms wel achter het behang plakken”, weet Van Lierop. “Daar komt wel wat opvoeding bij kijken.”

Begin juni heropende de Gehoorzame Huishond na een maandenlange sluiting vanwege corona. Veel van de aanwezige honden hebben om die reden geen puppycursus kunnen doen. Zoals Kas, een enthousiaste herdershond van tien maanden die alle kanten op kijkt behalve naar zijn baasje Maarten Liesker. “We zijn ergens anders met een puppycursus begonnen, maar die werd stopgezet.” Liesker en zijn vrouw wilden al langer een hond. “Omdat we allebei thuis moesten werken, hadden we extra veel tijd dus het leek ons een goed moment. Het gaat best goed, al moet Kas nog wel wat leren.”

Radeloze mensen aan de lijn

De opvoeding gaat niet vanzelf. Een cursus helpt elke hond, maar is zeker voor hondeneigenaren met weinig ervaring heel belangrijk. “Het is abnormaal druk en we krijgen geregeld mensen aan de telefoon die radeloos zijn”, zegt Hubrine Hanssen, coördinator bij de Gehoorzame Huishond. “We hebben inmiddels onze wachtlijst gesloten omdat er 140 honden en baasjes op staan.”

De Dierenbescherming ziet overal in het land een toename van de vraag naar hondencursussen voor puppy’s, puberhonden en honden met gedragsproblemen. Ook andere hondenscholen geven aan dat ze erg vol zitten. Hanssen: “Wij zijn uit principe tegen wachtlijsten, maar het kan niet anders. We worden overstelpt.”

Veel mensen namen in coronatijd een hond, maar hebben zich niet altijd goed verdiept in het ras en het karakter van hun huisdier. Blaffen, niet alleen kunnen blijven, trekken aan de lijn, angst voor andere honden of mensen, soms ook agressief gedrag. “We zien heel wat adoptiehonden die kampen met serieuze gedragsproblemen”, zegt Hanssen. “De honden zijn met goede bedoelingen door hun baasje hier naartoe gehaald, maar het is nog een hele kluif om het tot een succes te maken.”

Minder honden in asiels

Tegelijkertijd ziet de Dierenbescherming ook een positieve kant aan de vraag naar hondencursussen. “De eigenaren willen ervoor gaan”, zegt een woordvoerder. “Ze brengen hun hond in elk geval niet massaal terug naar het asiel.”

Die vrees bestond vorig jaar wel toen duidelijk werd dat er een run was op honden en de asiels in rap tempo leeg stroomden. Zouden al die mensen hun hond ook na corona trouw blijven? “Er zitten nog altijd minder honden en katten in het asiel dan voor de coronacrisis”, aldus de Dierenbescherming. In de asiels die bij de Dierenbescherming zijn aangesloten zitten nu een kleine 200 honden. Voor de coronacrisis waren dat er vaak rond de 300. “De honden die nu in het asiel komen, moeten waarschijnlijk wel iets langer op een nieuw baasje wachten. Net als in andere jaren merken we dat ze in deze periode wat moeilijker herplaatst kunnen worden vanwege de zomervakantie. Maar we maken ons daar geen zorgen over.”

