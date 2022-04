De coronapandemie laat haar sporen na: patiënten wachten nog steeds lang op zorg

Patiënten moeten nog altijd lang wachten op behandelingen in het ziekenhuis of de geestelijke gezondheidszorg. Het aantal patiënten op een wachtlijst was in april even hoog als in maart. Door corona staan er 100 tot 120 duizend patiënten extra op de wachtlijst, zo schat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Dat het de ziekenhuizen niet lukt de wachtlijst te verkorten, komt volgens de NZa doordat veel personeel in de zorg ziek thuiszit. Nog steeds hebben een heleboel mensen corona. Daar komt de griepepidemie van dit voorjaar bij.

Artsen verwijzen opvallend veel jongeren naar de gzz

Ook in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is de wachtlijst ‘uitzonderlijk lang’, zo stelt de NZa. In maart is die zelfs nog verder gegroeid. Dat komt omdat artsen de laatste tijd veel meer mensen naar de ggz verwijzen. Het gaat vooral om jongeren. Die groep werd de afgelopen twee jaar hard getroffen doordat grote delen van de maatschappij (zoals scholen en horeca) vanwege corona langere tijd op slot gingen.

De situatie in de ziekenhuizen is wel verbeterd. In coronatijd ging alleen de acute zorg altijd door. De categorie net daaronder, de kritieke planbare zorg, kon vaak niet op tijd gegeven worden.

Nu kunnen alle ziekenhuizen dit type zorg binnen zes weken leveren, op drie ziekenhuizen na. Dat het dat drietal niet lukt, is nu geen probleem meer, omdat andere ziekenhuizen de patiënten overnemen.

Ziekenhuizen moeten de wachtlijsten oplossen, vindt de NZa

De NZa verwacht van ziekenhuizen met lange wachtlijsten dat ze een oplossing zoeken, bijvoorbeeld door meer samen te werken met ziekenhuizen of zelfstandige klinieken in hun regio. Uit onderzoek van Investico voor Trouw en De Groene Amsterdammer bleek eerder dat dit nog te weinig gebeurt. Zelfstandige klinieken geven aan dat ze patiënten met minder complexe klachten kunnen overnemen, maar voor ziekenhuizen is het financieel onaantrekkelijk die patiënten te laten gaan.

Zorgverzekeraars moeten financiële afspraken maken met de ziekenhuizen, om hen te stimuleren patiënten beter te verdelen, vindt de NZa. Ook patiënten op de wachtlijst kunnen zelf iets doen: hun zorgverzekeraar vragen om bemiddeling. Verzekeraars hebben de taak om een patiënt te helpen een plek te vinden waar hij of zij eerder terecht kan.

Inmiddels liggen er nog maar 852 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 67 op de intensive care.

Lees ook:

Inhaalzorg kan sneller: het ziekenhuis is vol, maar in de kliniek is ruimte zat

Ziekenhuizen hebben het druk met covidpatiënten en inhaalzorg. Een deel van die zorg kan sneller. Particuliere klinieken hebben namelijk wel ruimte voor veelvoorkomende operaties en andere behandelingen.