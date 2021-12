De coronamaatregelen hebben effect, maar niet het effect waar het kabinet op hoopte

Nu zeggen de dagelijkse, en zelfs wekelijkse aantallen positieve testen niet zoveel meer. Door meer zelftesten en gebrek aan testcapaciteit is het moeilijk een inschatting te maken hoe het virus zich gedraagt. Zelftesten kunnen ervoor zorgen dat mensen niet meer naar de GGD gaan, omdat ze ten onrechte negatief testen of juist omdat ze positief testen en dat niet nog eens door de GGD willen laten bevestigen.

Bij de GGD toch een negatieve test

Toch laten de cijfers van het RIVM zien dat het beter is wel een afspraak te maken bij de GGD. Ongeveer 17 procent van de Nederlanders met een positieve zelftest, kreeg bij de GGD een negatieve uitslag. Eerder onderzoek liet al zien dat dergelijke percentages ook gelden voor het aantal foutieve negatieve uitslagen.

De capaciteitstekorten in de teststraten speelden vooral vorige week. Toen was er vermoedelijk sprake van een sterke onderrapportage. De 23.000 positieve uitslagen die het RIVM toen geregeld meldde, waren hoger geweest als de GGD’en meer testcapaciteit hadden. Die onderrapportage door testcapaciteit is nu in elk geval minder, maar dat is dus nergens terug te zien.

Een graadmeter die meestal een goede indicatie geeft van virusactiviteit is het percentage positieve testen. Die bleef nagenoeg onveranderd. 21,3 procent afgelopen week tegenover 21,4 de week daarvoor.

Scholen zijn de voornaamste bron van infecties

Het reproductiegetal is 22 november uitgekomen op 0,95. Dat is nog te kort op de maatregelen van 13 november om het volledige effect van de avondlockdown te zien. Bij een reproductiegetal van 0,95 duurt het ongeveer een maand voordat de besmettingsaantallen zijn gehalveerd.

Dat het aantal positieve testen niet daalt, heeft te maken met de groep die het vaakst wordt besmet; kinderen van 5 tot en met 14 jaar. Die zijn voor het overgrote deel ongevaccineerd en komen in groepen bij elkaar omdat zij onderwijs volgen. Van alle 1000 kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 9 jaar zijn er 19 besmet, bij de groep 10 tot en met 14-jarigen zijn dat er 17. Bij de meeste andere leeftijdsgroepen ligt dat aantal rond de 6 of 7. Alleen de 35 tot en met 44-jarigen, de groep met de ouders van de kinderen, is dat aantal hoger. Van alle 1000 ‘ouders’ zijn er 11 besmet.

Afgezien van besmettingen die Nederlanders oplopen na contact van huisgenoten, zijn scholen de voornaamste bron van infecties. Het RIVM herleidde 17,7 procent van de besmettingen tot scholen, maar die percentages zegen niet zo veel. Vooral niet omdat maar bij een op de vijf besmettingen de locatie kan worden achterhaald.

Dat scholen een grote besmettingsbron zijn is ook bij het OMT bekend. Zij adviseren het kabinet de scholen een week voor de kerstvakantie te sluiten.

Kunnen scholen nog iets doen om de besmettingen in te dammen?

Scholen lijken nu besmettingshaard nummer één, zozeer dat een sluiting weer onderwerp van discussie is. Maar ook als de scholen open blijven zijn er nog mogelijkheden tot verbetering.

