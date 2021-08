De coronacijfers blijven ‘stabiel hoog’, hoe nu verder?

Duiders van de corona-epidemie in Nederland bevinden zich in lastig vaarwater. Het kabinet wil op 20 september de anderhalve meter loslaten, mondkapjes in het openbaar vervoer afschaffen en het advies om thuis te werken schrappen. Maar kan dat wel? Hoe staat Nederland er nu eigenlijk voor? Op die vragen is nu moeilijk antwoord te geven.

“We moeten aankijken de komende tijd”, zegt Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM, in een reactie op de weekcijfers over het coronavirus. Het aantal positieve tests steeg afgelopen week met 5 procent en ligt ‘stabiel hoog’, aldus Timen.

Vakanties spelen een grote rol

De vraag is waarom de besmettingen op dit stabiel hoge niveau blijven hangen, nu de vaccinatiegraad steeds iets omhoog kruipt. Een van de antwoorden: door vakanties. Afgelopen week had ruim 1 op de 5 mensen met een positieve test een reisgeschiedenis. Zij raken niet in Nederland besmet maar in landen als Turkije, Spanje en Frankrijk. Als de vakantie straks voorbij is, valt deze groep met nieuwe besmettingen weg, is de hoop.

Beeld Brechtje Rood

Een andere verklaring is de hoge bereidheid om te (zelf)testen in Nederland. “Testen doen mensen heel goed en daardoor identificeren we ook veel nieuwe besmettingen”, zegt Timen.

Ondertussen blijkt dat vaccins niet áltijd een besmetting voorkomen. Van de personen met een positieve testuitslag was van 83 procent de vaccinatiestatus bekend. Van hen bleek 16 procent volledig gevaccineerd. Een ruime meerderheid had nog geen prik gehad, maar een deel dus wel.

Het RIVM weet niet of nieuwe coronapatiënten gevaccineerd waren

Wel is de hoop dat de vaccins ziekenhuisopname voorkomen. Het RIVM beschikt echter niet over cijfers over de vaccinatiegraad van nieuwe coronapatiënten. Aan die gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en het RIVM wordt nog gewerkt. Timen en co moeten het doen met anekdotisch bewijs van bekende artsen. Daaruit komt het beeld naar voren dat veel patiënten in de ziekenhuizen niet zijn gevaccineerd, zegt Timen. Daarnaast blijkt in andere landen ook dat vaccinatie tegen ernstige ziekte en opname beschermend werkt.

Ondertussen neemt het huidige coronagolfje in de ziekenhuizen nog niet echt af. Afgelopen week daalde weliswaar het aantal nieuwe opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen met 12 procent, maar op de intensive cares bleef het toestroom juist gelijk.

Kortom: de huidige situatie is onzeker. Iets vergelijkbaars zei demissionair minister Hugo de Jonge maandagmiddag na een kabinetsberaad tegen de Telegraaf. Het is onduidelijk wat de heropening van fysiek onderwijs gaat doen met de coronacijfers van de komende weken. Ook gaat de herfst mogelijk effect hebben op het aantal besmettingen. Daar staat tegenover dat ‘er een grens zit aan de termijn waarop je beperkende maatregelen kunt stellen’, aldus De Jonge. Welk besluit het kabinet neemt, blijft dus de vraag.

