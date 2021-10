De coronacheck blijft vaak achterwege, vooral in sportkantines

De verplichte coronacheck blijft in één op de drie gevallen achterwege. Dat blijkt uit een rondvraag onder ruim tweeduizend Nederlanders door I&O Research. Vooral in amateursportkantines zeggen veel bezoekers dat ze niet zijn gecontroleerd.

Uit het onderzoek bleken daarbij grote verschillen tussen groepen ondervraagden. Ruim de helft werd altijd gecheckt bij een bezoek aan café of restaurant, een vijfde daarentegen juist nooit. Een ander opvallend cijfer is dat een vijfde van de mensen die geen coronapas hebben op zoek gaat naar een uitgaansgelegenheid waar niet wordt gecontroleerd. Zo lijken er dus ‘geitenpaadjes’ te ontstaan van horecagelegenheden waar mensen vooraf vrij zeker kunnen zijn dat ze niet worden gecontroleerd.

‘Het kan en moet beter’

De veiligheidsregio’s, die moeten toezien of ook echt wordt gecontroleerd bij de ingang, grijpen de resultaten aan voor een oproep aan de uitbaters van checkplichtige gelegenheden. “Over het algemeen doen de meeste ondernemers het goed”, zegt Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad waarin die regio’s zijn verenigd, “maar een naleving van slechts 36 procent in de sportkantines is echt te laag en dat kan en moet beter”.

Of de ‘controle op de controle’ door boa’s ook strenger zou moeten, is aan de gemeenten. Die gaan daar naar eigen inzicht mee om. Zo hebben de gemeenten in Midden- en West-Brabant besloten bewuste overtreders aan te spreken en excessen te beboeten, maar boa’s worden niet de cafés ingestuurd om iedereen te controleren. In Rotterdam treden boa’s coachend op, zo is afgesproken. Ze hebben nog geen boetes uit hoeven delen. Landelijke cijfers over boetes zijn niet voorhanden.

