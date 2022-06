De coronabesmettingen lopen weer op. Tijd voor een nieuwe vaccinatieronde?

Er staat een coronagolf voor de deur, waarschuwen experts. De besmettingen in Nederland lopen de afgelopen weken weer op. Een stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is nog niet te zien, maar verwacht wordt dat de nieuwe omikronvarianten toch nog behoorlijk wat meer mensen ziek zullen maken. Dat roept vragen op. Want voor veel mensen is de laatste coronaprik alweer een tijdje geleden.

Wordt het niet weer tijd voor een nieuwe vaccinatieronde? Die vraag wordt bekeken door het zogenoemde responsteam van het RIVM, legt epidemioloog Susan van den Hof uit, die bij het instituut werkt. “We kijken naar de epidemiologische situatie, en of er aanleiding is voor het OMT om een advies uit te brengen over een nieuwe vaccinatiecampagne. Sowieso wordt er nagedacht over het najaar, wanneer er een nieuwe golf verwacht wordt.”

Wat zegt het RIVM nu over de coronaprikken? “We zien dat de vaccins nog steeds heel goed beschermen tegen ziekenhuisopname, maar iets minder goed tegen besmetting. Nu met de nieuwe variant zien we meer verspreiding.” Het RIVM bekijkt ook hoe het virus zich in andere landen ontwikkelt. “In Portugal zie je dat naast het aantal besmettingen de ziekenhuisopnames weer toenemen. Maar het verschil is dat zij later met een herhaalprik zijn begonnen.”

Tweede herhaalprik kan alsnog

Het jongste advies van de Nederlandse overheid ging over de tweede herhaalprik. Die konden ouderen en kwetsbaren vanaf dit voorjaar halen. Maar meer dan de helft van die groep heeft die prik nog niet gehad. Van den Hof: “Veel mensen konden die prik toen nog niet krijgen omdat ze ook besmet zijn geweest met het virus. Als ze nu denken: er komt een nieuwe golf, ik voel me daar niet comfortabel bij, dan hebben ze die mogelijkheid alsnog.”

Als je zes maanden geleden een laatste prik hebt gehad, hoe goed ben je dan beschermd tegen zo’n zomer- of najaarsgolf? “Een aantal dingen weten we gewoon niet. Dat geldt voor iedere vaccinatie", zegt Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie aan Amsterdam UMC. “Je kunt niet voorspellen hoelang de bescherming duurt: eigenlijk weet je pas achteraf hoe effectief een vaccinatie was.”

Hoe kijkt de immunoloog naar de herhaalprikken als bescherming tegen de ophanden zijnde golven? Van Egmond: “Zo’n herhaalprik kan beschermen tegen ernstige ziekte, omdat de afweer bij deze groep mensen toch wat minder is. Maar voor jonge, gezonde mensen zal het beperkt effect hebben. Je kunt je ook afvragen of het nuttig is om iedereen half jaar weer een herhaalprik te geven. De meeste mensen lijken er niet veel zin in te hebben om die te halen.”

‘Wat je vooral moet doen, is het virus goed in de gaten houden’

Maar is het niet raadzaam om toch alvast na te denken over het najaar? Van Egmond: “Ik begrijp dat het veel onzekerheid geeft, maar dit is geen exacte wetenschap, waarin we precies kunnen voorspellen hoe de pandemie zich gaat ontwikkelen. Dat hangt bijvoorbeeld ook af of er nieuwe virusvarianten ontstaan. Wat je vooral moet doen, is het virus goed in de gaten houden, zoals nu al gebeurt met behulp van bijvoorbeeld de rioolwatermetingen. Zodat je op tijd kunt ingrijpen als dat nodig is. Het is verstandig om goed voorbereid te zijn. Je zou kunnen overwegen om de groep die in aanmerking komt voor de griepprik, in het najaar ook een extra coronavaccinatie aan te bieden.”

We staan er in ieder geval een stuk beter voor dan vorige zomer, zegt de hoogleraar. “Bijna iedereen heeft inmiddels een vorm van afweer opgebouwd, ofwel door vaccinatie ofwel door het virus zelf. Dat was vorig jaar nog niet het geval.”

Lees ook:

Nationale Ombudsman kraakt coronabeleid: veel moet volgende keer beter

Het coronabeleid van de overheid kan en moet op een aantal punten beter, constateert de Nationale Ombudsman nadat hij alle klachten over het coronabeleid heeft verzameld.

Mevrouw Schriek had al veel meegemaakt – en toen kwam corona

Door corona zijn ouderen eenzamer dan ooit. Mary Schriek-Rus uit Weesp kan erover meepraten. “Mijn zuster moet er altijd om huilen, zo takel ik af.”