De corona was weg, voor even dan

Het hele gezin van Sofie Govaert uit Breda raakte besmet met het coronavirus. Ze houdt voor Trouw een dagboek bij.

De corona was weg. Voor even. Net zoals mijn column weg was, voor even. De crisis was bezworen, ik had al feestelijk eten laten bezorgen, maar ik had, geheel in lijn met mijn karakter, iets te vroeg gejuicht. Zaterdagavond krijgen onze beide dochters weer verhoging en zij gaan opnieuw in quarantaine tot 24 uur na hun laatste klachten.

Mijn man, met een licht COPD-kuchje, mag van de GGD nog niet onder de mensen. Ik ben inmiddels ‘immuun’ verklaard en kan als jager-verzamelaar de fourage van onze stam op mij nemen, voor zover de bezorgdiensten niet toereikend zijn. Deze nieuwe taak durf ik echter nog niet ten uitvoer te brengen. Ik hoor dat ze in China een langere wachttijd aanhouden en omdat de meisjes een terugslag hebben, besluit ik een weekje langer de tijd te nemen voor ik in contact kom met anderen.

Met een wijde boog om elkaar heen

Kortom, een beetje een ingewikkelde situatie, en dan is de situatie buitenshuis inmiddels ook een beetje ingewikkeld. Ik loop door een uitgestorven dorp; hier in Brabant is er totaal geen sprake van bootcamps met in elkaars nek hijgende sporters. Iedereen loopt in een wijde boog om elkaar heen, ongemakkelijk groetend.

Binnenshuis zit de stemming er inmiddels wat minder in. De oudste ligt in bed, en omdat de jongste nu in haar eentje les krijgt van de ‘stomste juf ter wereld’ moet ik alles uit de kast halen om haar bij de les te houden. Ik had bedacht dat zij, met haar immuniteit en haar vervelende gedrag, wel weer naar school kan, maar dat feest gaat niet door, nu de scholen gesloten zijn.

Oma heeft inmiddels een gedichtenwedstrijd geïnitieerd; alle nichtjes en neefjes mogen elke dag een gedicht uit hun hoofd leren, voordragen en dat via de app naar oma sturen. Gek genoeg is de jongste daar wel voor te porren. Met ‘Ik wou dat ik twee hondjes was, dan kon ik samen spelen’ als zielige metafoor voor haar huidige situatie sluiten we de schoolochtend af.