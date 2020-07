De corona-app moet er zijn voor de mogelijke tweede golf

Nog een oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens en een extra proef onder gebruikers in Rotterdam en Twente, en de Nederlandse corona-app is een feit. Het ministerie streeft ernaar de zogenoemde ‘CoronaMelder’ die bijhoudt welke telefoon bij welke telefoon in de buurt is geweest, op 1 september te lanceren. Precies op tijd om een mogelijke tweede golf aan besmettingen in het najaar op te kunnen vangen, schrijft minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

De naderende lancering betekent dat het grote verleiden van burgers om de app op de telefoon te installeren kan beginnen. Later volgt daarvoor een overheidscampagne. Nu al publiceerde het ministerie ‘acht misverstanden’ over de app. Zo wordt weerlegd dat de overheid dankzij de CoronaMelder straks precies weet welke burgers elkaar ontmoeten, en dat er locatiegegevens worden gebruikt. De app slaat alleen voor twee weken een anoniem nummer op van een andere appgebruiker die in de buurt was. Dat nummer verandert elke vijftien minuten per telefoon.

Hoe meer, hoe beter

Ook is het volgens het ministerie een misverstand dat 60 procent van de bevolking de app moet gebruiken voor het enige nut heeft. Dat percentage waart al vanaf de aankondiging van de traceerapp rond, maar omdat elke gebruiker ‘een keten aan besmetting kan doorbreken’ zegt De Jonge nu ook met minder tevreden te zijn. Al blijft het uitgangspunt: hoe meer, hoe beter.

Wat de minister in ieder geval niet doet, is het gebruik afdwingen. De app wordt op geen enkele manier verplicht, niet bij de overheid en niet op andere plekken als restaurants, winkels of ov, belooft De Jonge. Dat gaat hij vastleggen in een wet die nog in de maak is. Iedereen kan de CoronaMelder bovendien op elk moment tijdelijk uitzetten of verwijderen.

Testen bij een appmelding, maar geen klachten

Het nut van de app is wel afhankelijk van de bereidheid van gebruikers om zich te laten testen op het virus. Alleen na een positieve test bij de GGD kunnen andere appgebruikers gewaarschuwd worden dat ze in de buurt zijn geweest. De vraag is wat mensen vervolgens met die waarschuwing moeten doen. Uit voorzorg in quarantaine? Of ook een test laten doen? De komende weken wordt onder meer tijdens de proef in Rotterdam en Twente onderzocht of het zin heeft om mensen te testen met een appmelding, maar zonder klachten.

Het blijft de vraag of de techniek nauwkeurig genoeg is om besmettingen te traceren. Zo bleek de CoronaMelder er bij een eerste proef nog wel eens naast te zitten. Het probleem was vooral dat andere telefoons wel werden geregistreerd, terwijl ze volgens de richtlijnen van het RIVM niet dichtbij genoeg waren.

De sterkte van het opgepikte bluetooth-signaal

Dat laatste komt doordat bluetooth, de techniek waar de app op draait, geen afstand kan meten. Daarom spreekt het ministerie inmiddels niet meer over afstand, maar over ‘een indicatie van nabijheid’. Oftewel iemand was lang genoeg (vijftien minuten) in de buurt. Dat in de buurt wordt bepaald aan de hand van een inschatting op basis van de sterkte van het opgepikte bluetooth-signaal van de andere telefoon.

Wat het ministerie betreft is de CoronaMelder op technisch gebied af. Nu wacht nog het oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens over de gevolgen voor de privacy. De toezichthouder zegt daar nog een paar weken voor nodig te hebben. Is het oordeel negatief, dan staat dat mogelijk de lancering in de weg, aldus De Jonge.

De overheid publiceerde vandaag ook een lijst met acht misvattingen over de app. Misvatting 1: CoronaMelder werkt op basis van locatiegegevens, dus de overheid weet waar gebruikers zich bevinden Nee, CoronaMelder maakt geen gebruik van locatiedata (GPS). De app houdt niet bij waar mensen zijn. CoronaMelder werkt met Bluetooth op mobiele telefoons. De app heeft op de telefoon geen toegang tot andere functionaliteiten die met Bluetooth mogelijk zijn. Misvatting 2: De overheid weet precies wie elkaar waar ontmoet Nee, er bestaat geen informatie over welke telefoons bij elkaar in de buurt zijn geweest, dus ook de overheid beschikt niet over deze informatie. Misvatting 3: 60% van de Nederlanders moet de app installeren om effectief te kunnen zijn Nee, uit onderzoek blijkt dat het virus gestopt zou kunnen worden als 60% van de bevolking de app zou gebruiken én de app het enige middel zou zijn dat we hanteren. Maar de app is niet het enige middel, het is een hulpmiddel. Misvatting 4: Bluetooth is niet nauwkeurig genoeg om afstand te meten Dat klopt, maar... dit is niet hoe CoronaMelder Bluetooth gebruikt. Het gebruikt Bluetooth alleen om te kijken of mensen in de buurt van elkaar zijn geweest. Misvatting 5: Gebruikers van de app krijgen onzinnige meldingen, bijvoorbeeld als de buurman besmet is of er iemand langs het huis loopt De kans dat iemand een melding krijgt is heel klein. Alleen wie lang genoeg dicht bij een besmet persoon was om zelf besmet te kunnen raken, krijgt een waarschuwingsmelding. Daarbij wordt het Bluetooth-signaal wordt ver-zwakt door muren, vloeren of in de auto. Misvatting 6: Door CoronaMelder is mijn batterij veel sneller leeg Nee, de app en Bluetooth gebruiken weinig energie, hoeveel, dat verschilt per telefoon, laat de Rijksoverheid weten. Misvatting 7: CoronaMelder is als een radar die mensen direct waarschuwt als zij in de buurt zijn van een coronapatiënt Nee, het is technisch onmogelijk om gebruikers direct een melding te sturen als ze in de buurt van een coronapatiënt zijn. Misvatting 8: CoronaMelder kan gebruikt worden als toegangsbewijs of ‘corona-paspoort’:met de app is te zien of iemand risico heeft gelopen of besmet is Nee, deze informatie is niet zichtbaar in CoronaMelder. Alleen dat iemand in de buurt is geweest van een besmet iemand. Daarnaast mag niemand worden gedwongen de app te laten zien om ergens toegang te krijgen.

