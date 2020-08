De corona-app is er. Gaat hij ons redden van het virus?

Het heeft even geduurd, maar vanaf deze week is de corona-app te downloaden. Wie de app gebruikt en in de buurt is geweest van iemand met het coronavirus, krijgt een melding op zijn telefoon. Vooralsnog werkt dit alleen in de testprovincies Drenthe en Overijssel; de rest van het land kan per 1 september zo’n melding ontvangen. Vijf vragen en antwoorden over de CoronaMelder.

1. Hoe werkt de corona-app?

De app maakt per telefoon een willekeurige code aan. Als twee telefoons met de app bij elkaar in de buurt zijn, wisselen ze de codes uit. Als een gebruiker positief test op corona, kan die dat doorgeven via de CoronaMelder. Iemand die binnen twee meter en langer dan tien minuten bij de coronapatiënt in de buurt was, krijgt dan een melding op zijn telefoon. Daarin staat op welke dag het contact plaatsvond, maar niet met wie of waar.

2. Wat moet iemand doen na zo’n melding?

Wie een melding krijgt, wordt opgeroepen zich een week na de datum van de ontmoeting te laten testen bij een GGD-locatie. Dit geldt ook wanneer je (nog) geen verkoudheidsklachten hebt. Heb je wel klachten? Laat je dan zo snel mogelijk testen. Ook wordt geadviseerd twee weken thuis te blijven na het ontvangen van de melding.

3. Kan de app de epidemie indammen?

De kracht van de app is afhankelijk van het aantal mensen dat de CoronaMelder installeert. Als minstens 20 procent van de bevolking de app gebruikt, kunnen besmette personen al sneller opgespoord worden dan nu het geval is. Het huidige bron- en contactonderzoek duurt dikwijls enkel dagen. In die tijd kan het virus zich verder verspreiden. Een app heeft dit tijdverlies niet. Maar ook als genoeg mensen de app gebruiken, is succes niet gegarandeerd. Mensen die positief testen op corona zijn niet verplicht dit ook via de app te melden. Daarnaast zal er genoeg capaciteit moeten zijn om gebruikers te testen, óók wanneer zij geen klachten hebben.

4. Zijn de GGD’s daar wel klaar voor?

De GGD’s van Drenthe en Overijssel mogen de app uitproberen. Aanvankelijk zou de regio Rotterdam meedoen in plaats van Drenthe, maar die trok zich op het laatste moment terug. Begin deze maand liet GGD Rotterdam-Rijnmond al weten het bron- en contactonderzoek niet meer aan te kunnen door een personeelstekort. GGD IJsselland is in elk geval voorbereid op meer testen, laat een woordvoerder weten. En bron- en contactonderzoekers zullen voortaan een coronapatiënt of diens contact vragen of die de app al geïnstalleerd heeft.

5. Is de app veilig?

Privacy was hét hete hangijzer tijdens het bouwen van de corona-app. Diverse prototypen zijn hierdoor in de prullenbak beland. Maar de CoronaMelder is technisch gezien veilig, zegt Bér Engels van digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. Zo wordt er gebruik gemaakt van bluetooth in plaats van locatiegegevens. En de gegevens worden uitgewisseld tussen telefoons en gaan niet naar een centrale databank. Wel maakt de organisatie zich zorgen over de grote rol van techgiganten Apple en Google, op wier systemen de app draait. Die zijn niet zo makkelijk te controleren. Bovendien werkt de app op dit moment niet als Google’s locatiegegevens-verzameling niet aanstaat. “Dit willen ze in een update verhelpen”, zegt Engels, “maar de app wordt nú al gebruikt.” Of de app waterdicht is, moet verder blijken uit een oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat zou volgende week komen.

