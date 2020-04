‘De cijfers over besmettingen geven hoop, maar de druk op de zorg is nog steeds gi-gan-tisch hoog’

“Dit virus raakt ons allemaal; onszelf, familieleden en collega’s. Dat moeten we ons blijven realiseren”, zei Rutte dinsdagavond in zijn persconferentie.

Is Nederland te snel met een versoepeling van de maatregelen, dan zou dat ertoe kunnen leiden dat er een tweede golf met besmettingen ontstaat, aldus Rutte. “Met als gevolg meer druk op de ziekenhuizen, meer druk op de ic’s. Dat willen we per se voorkomen.”

Basisscholen gaan deels weer open De basisscholen en de kinderopvang mogen na 11 mei wel weer open, zei Rutte. Kinderen gaan de helft van de tijd naar school, de andere helft krijgen ze thuis onderwijs. De buitenschoolse opvang volgt het ritme van de scholen. Die is beschikbaar op de dagen dat de kinderen naar school gaan. Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf 28 april weer buiten sporten bij verenigingen. Het kabinet kwam tot het besluit omdat verschillende onderzoeken laten zien dat kinderen minder snel besmet raken en het virus minder makkelijk overbrengen.

Dat vraagt om zelfbeheersing, zegt de premier. Hij formuleerde dinsdag een aantal criteria waaraan voldaan moet worden, voordat de maatregelen kunnen worden versoepeld. Het aantal besmettingen moet ‘geruime tijd’ op een laag niveau liggen, de ic’s moeten niet langer overvraagd zijn. Ook moeten de effecten van de versoepeling worden gemonitord.

Volgens Rutte staat de volksgezondheid voorop, de gevolgen voor de economie volgen later. “Dit zijn moeilijke afwegingen, voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf”, aldus Rutte.

‘Meest ingrijpende periode die we hebben meegemaakt’

Hoe groot en hoe ingrijpend dit virus is, zullen we pas na afloop weten, volgens Rutte. Hij benadrukte dat hij graag een andere boodschap had gehad en maatregelen had willen versoepelen. “Maar tegelijkertijd is dat eng en gevaarlijk. Stel dat je maatregelen versoepelt en de cijfers gaan weer pieken - dat willen we niet.”

Deze situatie vraagt volgens de premier dus om voorzichtigheid om spijt achteraf te voorkomen. “De coronacrisis is waarschijnlijk de meest ingrijpende en bedreigende periode die we ooit hebben meegemaakt.”

Te veel risico’s voor contactberoepen

En dus blijven de meeste maatregelen, die aanvankelijk tot 28 april zouden gelden, de komende drie weken van kracht. De uitoefening van contactberoepen is bijvoorbeeld nog niet aan de orde. Volgens Rutte is het nog onzeker of het gebruik van mondkapjes bijvoorbeeld nuttig is voor deze beroepsgroep. Het kabinet zal zich daar nog over laten adviseren en zal daarna mogelijk het advies aanpassen.

Hetzelfde geldt voor het bezoek in de verpleeghuizen. Ook de komende drie weken mogen ouderen in verpleeghuizen geen bezoek ontvangen. Het volhouden van die maatregelen is voor de ouderen, hun familie en vrienden moeilijk, benadrukt Rutte. “Maar het is nodig de ouderen zo goed mogelijk te beschermen”