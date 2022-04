De centen worden toch weer leidend in debat over jeugdzorg

Staatssecretaris Maarten van Ooijen maakt altijd een optimistische en positieve indruk. Maar in zijn schoen schuilt een venijnig kiezelsteentje: de bezuiniging op de jeugdzorg van 500 miljoen euro per 2025. Het leverde hem de nodige hoon op van vooral de oppositie, én groot onbegrip van jeugdzorgsector en gemeenten, waar burgers die problemen met hun kinderen hebben aankloppen voor hulp.

Want had de Commissie van Wijzen vorig jaar niet geoordeeld dat een dikke miljard bij moet in de jeugdzorg? In zijn pogingen om de kiezel uit de schoen te lepelen, werkt Van Ooijen nu een alternatief uit: een eigen bijdrage voor de jeugdzorg. Echt nieuw is dit idee niet, het staat al in het regeerakkoord, net zoals de suggestie om de behandelduur te bepreken.

Focus op de centen

In ieder geval stuit deze aanpak bij jeugdzorgaanbieders als Jeugdzorg Nederland en Nederlandse GGZ op onbegrip. Van Ooijen focust vooral op de centen en omzeilt zo de zo noodzakelijke inhoudelijke discussie, is het verwijt. Daarbij wijzen ze ook op de Commissie van Wijzen.

Gezien de explosief oplopende kosten voor jeugdhulp beval die aan om nu eindelijk eens te gaan kiezen. Want sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is het hulpaanbod enorm gegroeid, van therapie met paarden tot dyslexiezorg - allemaal te vergoeden door de gemeente. Per saldo raakt daardoor de zorg aan kinderen met zware problemen in de knel.

Dat fundamentele overleg over de jeugdzorg, waarin gemeenten en zorgaanbieders naar verluidt forse stappen hebben gemaakt, werd echter gefnuikt door de opgelegde bezuiniging. Uit onvrede daarover stapten de Nederlandse gemeenten uit de onderhandelingen.

'Remgeld’ is niet zonder risico

Ook wordt gevreesd dat een eigen bijdrage in de jeugdhulp de kwaliteit van de jeugdzorg schaadt. Krijgen kinderen die zichzelf beschadigen, die angsten of stemmingsstoornissen hebben, wel op tijd de juiste hulp als hun ouders weinig of helemaal geen geld hebben? Een eigen bijdrage werkt als ‘remgeld’, en is dus niet zonder risico. Juist om die reden haalde een ambtelijk voorstel voor invoering van een eigen bijdrage van vijf euro voor ieder bezoek aan de huisarts nooit de eindstreep: wie niet bijtijds naar de huisarts gaat, loopt een grotere kans op ziekenhuisopname. En dat is vele malen duurder dan de huisarts.

Ook in de GGZ zijn er voorbeelden over hoe een eigen bijdrage verkeerd kan uitpakken. In 2012 is een eigen bijdrage ingevoerd voor specialistische GGZ (bijvoorbeeld verslavingszorg). Klinieken melden toen een ‘grote vraaguitval’, oplopend tot wel 15 procent. Hoeveel crisisopnames dat uiteindelijk opleverde, is onbekend.

Lees ook:

De besparing die geld kost

De mensen in psychische nood die wegblijven bij de gespecialiseerde psychiater, zoeken vermoedelijk niet hun heil bij de psycholoog om de hoek. Behandelaars vrezen het effect van het kabinetsbeleid met hogere eigen bijdrages.

‘Plannen treffen laagstbetaalden’

Belachelijk. Onbegrijpelijk. Onverstandig. In de wachtkamer van de Amersfoortse huisartsenpraktijk Dokters bij Jansen (genoemd naar de aanpalende apotheek Jansen, red.)bestaat weinig waardering voor de manier waarop Haagse topambtenaren willen snijden in de zorgkosten.