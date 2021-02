De carnavalsbond roept vast op om thuis te blijven. ‘Het carnavalsvirus is sterker dan het coronavirus’

Twee voorzitters, twee perspectieven. Waar Jos Hessels, eerste bestuurder van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL), enorm uitkijkt naar een ‘bijzondere editie van carnaval’, is zijn Brabantse collega Rob van de Laar minder in de stemming. Hij is niet de enige in de provincie die een thuisversie niet zo ziet zitten. “We krijgen signalen dat her en der toch groepen een feest willen houden. Geen officiële verenigingen, maar vriendengroepen. We raden dat natuurlijk ten zeerste af.”

Zonder corona zou het feest beneden de rivieren over anderhalve week losbarsten. Wat dankzij de lockdown resteert, is een behoorlijk uitgeklede variant. Lokale omroepen brengen – soms vier dagen lang – muziek, quizzen en historische beelden in de huiskamer. Verenigingen roepen op om vooral huisgevels te versieren en vlaggen op te hangen. In sommige steden of dorpen kun je een carnavalsroute lopen. Kinderen mogen een praalwagen van lego maken en foto’s insturen voor een digitale optocht. En veel dorpen en steden brengen net als andere jaren gewoon hun carnavalskrant uit.

Op zoek naar geschikte feestschuren

“Een jaar overslaan, bestaat niet”, zegt Hessels, in het dagelijks leven burgemeester van de gemeente Echt-Susteren. “Het carnavalsvirus is sterker dan het coronavirus. Carnaval is een jaargetijde, een gevoel. Zoals we kerstmis hebben gevierd, doen we dat nu ook met carnaval. Met een beetje zelfspot, dat hoort erbij. Ik denk dat we de komende jaren vaak zullen terugdenken aan de kleinschalige, intieme editie van 2021.”

Van de Laar heeft beduidend minder voorpret, hoewel ook in Noord-Brabant veel wordt georganiseerd. “Ik focus me al meer op 2022, dit jaar vrees ik een passieve beleving. Al spannen heel veel mensen zich in om toch een carnavalsgevoel te creëren. Een uitbater in Den Bosch zet zelfs poppen met kostuums in zijn café, alsof het vol staat met carnaval vierende mensen.”

Mede vanwege de moeite die organisaties doen om er toch nog iets van te maken, baalt Van de Laar van de geluiden dat vriendengroepen fysieke feesten willen houden. Het zijn concrete signalen, zegt hij. “Ze zijn bijvoorbeeld op zoek naar schuren op het platteland. Ik snap dat mensen een gelegenheid zoeken om zich in een echt carnavalsfeest te wanen. Maar het is belangrijker dat corona zo snel mogelijk verdwijnt. Het is bovendien slecht voor het imago. Vorig jaar was carnaval de oorzaak van veel besmettingen. Dat kon je niemand verwijten, want we wisten nog niet dat het virus onder ons was. Maar het stigma is er wel, dat willen we dit jaar niet bevestigd zien.”

Minder dan in Brabant

Ook in Limburg sijpelen dit soort geluiden door, al zijn het er volgens Hessels minder dan in Brabant. “We hebben het er binnen de Veiligheidsregio net over gehad. Vanzelfsprekend zullen we exact volgens de regels handhaven. De komende dagen doen we samen met de Commissaris van de Koning en de SLV, de andere Limburgse carnavalsvereniging, daarom ook een oproep om het feest thuis te vieren. Versier je huiskamer in de Limburgse carnavalskleuren rood, geel en groen en je zult het toch gezellig hebben.”

Lees ook:

Net als andere tradities verandert ook het carnaval onherroepelijk

Vroege christenen hadden weinig met de gekkigheden van carnaval. Terwijl de katholieken er jaren later juist mee pronkten. De geschiedenis van dit feest vang je niet zo maar even.