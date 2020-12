De camper van Hans en Mary is na negen maanden terug uit Marokko. ‘Een ramp, we hadden geen huis meer’

Het was hun woning die Hans en Mary IJsseldijk op 19 maart in alle haast in Marrakech moesten achterlaten. Vanwege de coronacrisis ging Marokko in een totale lockdown. Het echtpaar kon met het laatste vliegtuig naar Nederland, maar het had geen ander onderkomen meer dan de camper. Het stenen huis in Zevenaar was verkocht.

Zaterdag zagen ze na negen maanden de camper, ‘ons kindje’, terug op een kade in Amsterdam. Behalve hun kampeerwagen werden nog 83 andere gestrande campers van een vrachtschip gereden.

Hans en Mary IJsseldijk, vitale zeventigers, kozen in 2019 voor een zwervend bestaan in een camper. Ze waren eerst naar in Italië gegaan, overwinterden daarna in Spanje en maakten in februari van dit jaar de overtocht naar Marokko.

Ze sloten zich aan bij een groepsreis van de camperclub NKC, omdat het land vanwege de onbekende taal en cultuur een lastiger avontuur leek. Van een pandemie hoorden ze pas op 16 maart, tegelijk met de waarschuwing op stel en sprong te vertrekken met slechts de hoogst noodzakelijke spullen.

“Dat was een ramp”, zegt IJsseldijk, “want we hadden geen huis meer.” En het bleek niet de enige bezoeking. Plotseling bleken de paspoorten onvindbaar. Op 19 maart, de dag van vertrek, maakten ze een tocht langs diverse politiebureau’s om aangifte te doen, maar nergens werden ze geholpen.

In Casablanca, 250 kilometer verderop, konden ze bij het Nederlandse consulaat nog wel vervangende papieren krijgen. Ze keerden net op tijd terug om samen met de 165 Nederlandse camperaars naar het vliegveld te gaan. Daar hield de douane het echtpaar drie uur op vanwege het ontbreken van de aangifte. Mary: “Ik heb die dag zo’n stress gehad. Vreselijk. Zonder onze reisleiders waren we niet weggekomen.”

In Zevenaar mochten Hans en Mary een paar dagen bij hun zoon en zijn gezin logeren. Op zoek naar een bed and breakfast kwam de zus van Hans onverwacht met een betere oplossing.

Na een lat-relatie van twaalf jaar kon ze ook wel wat langer bij haar vriend wonen. De daklozen konden tijdelijk in haar woning. Inmiddels heeft het stel weer een eigen huis gekocht.

Op de kade in Amsterdam staan ze tussen opgeluchte en zelfs uitgelaten camperbezitters. Allen hebben hun zwerfwagen gemist en zijn blij hem terug te zien. Een camper is een ‘way of life’, wordt gezegd.

Ingewikkelde operatie

Voor de hereniging was een ingewikkelde operatie met een grote hoeveelheid papierwerk nodig. Omdat het er niet naar uitziet dat reizen naar Marokko op korte termijn weer mogelijk is, haalde de NKC, in samenwerking met verzekeraars en het gespecialiseerd logistieke bedrijf Broekman Logistisch, de campers zelf terug.

Lokale chauffeurs moesten de wagens van Marrakech naar Casablanca rijden. Voor het transport over zee maakte de lijndienst West-Afrika – Amsterdam een omweg via de Marokkaanse havenstad. Zowel bij vertrek als bij aankomst liet de douane drugshonden in de kampeerwagens snuffelen.

Het echtpaar IJsseldijk weet al dat hun wagen onderweg beschadigd is, alweer ‘een ramp’. Als ze de gebroken achterlichtenunit en de scheur in de bumper ziet, zegt Mary dat het erger is dan ze dacht. Binnen is het “een puinhoop” geworden, maar de cactus op de bijrijdersstoel heeft alles overleefd.

Ze staan te popelen om weer op reis te gaan. Als het corona-gewijs meezit, gaat het stel half januari richting Spanje. Hun nieuwe huis in Zevenaar houden ze aan.

