De buurt ergert zich aan gillende voetballertjes, Nijmegen sluit het trapveldje

Al veertig jaar trappen kinderen op het voetbalveldje een balletje. Niet alleen de scholieren van De Buut, maar ook de buurtkinderen. Dat was nooit een probleem, tot drie jaar geleden een appartementencomplex pal naast de school verrees en een aantal bewoners klaagde over speelgeluiden. Gegil, ballen die tegen hekken knallen en geroep, sommige buren van de school kunnen er niet tegen. “We hebben van alles aangepast en maatregelen genomen”, vertelt schooldirecteur Janneke Colsen. “De musical en andere activiteiten hebben we naar binnen verplaatst, de openingstijden van het veldje zijn ingeperkt tot acht uur ’s avonds en er zijn verschillende bouwkundige aanpassingen gedaan. Maar blijkbaar niet genoeg.”

Deze week marcheerden de leerlingen van basisschool De Buut met hun ouders en een petitie van 3.800 handtekeningen onder de arm richting stadhuis. “Kiek uut, wij komen van de Buut en het voetbalveld moet blijven.” Een paar dagen eerder kreeg de school bericht van de gemeente dat het trapveldje op hun schoolplein weg moet. Voor het eind van de maand, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro.

Geluidsnorm overschreden

Wethouder Noël Vergunst (Groen­­­Links) verdedigde woensdag in een volle raadszaal zijn besluit. “Het is een lastige kwestie. Kinderen moeten buiten kunnen spelen, maar als er formele bezwaren binnenkomen, heb je als gemeente een onderzoeksplicht. Bij de geluidsmeting bleek dat de geluidsnorm flink werd overtreden en dus moesten we wat doen.” De norm is 70 decibel (db), daar waar 88 db werd gemeten. En dus voelt de wethouder zich nu genoodzaakt te dreigen met de dwangsom.

“Dat meten op zich zegt niet zoveel”, vindt Irene van Kamp, geluid- en gezondheidsexpert bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “Het probleem is dat er geen geluidsnorm speciaal voor spelende kinderen is. Die 70 db is gebaseerd op geluidsoverlast van buren. Een schoolplein vol kinderen hoort daar niet onder te vallen.” Van Kamp vindt het opvallend dat het geluid van spelende kinderen ergernis oproept. “Doorgaans vinden mensen dat wel gezellig en levendig.” Dat vindt ook Mirjam Ottens, bewoonster van het aanpalende appartementencomplex, die het veldje juist wil behouden. “Ik vind de ophef buiten alle proporties. Natuurlijk horen we de kinderen spelen, maar dat geeft juist reuring. Het is juist gezellig. Daarom steunen wij de actie van school om het speelveldje open te houden.”

Bouwfout

Kijkend naar de kaart van de school en omgeving zegt Erik Roelofsen, directeur van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG), dat de appartementen veel te dicht op het schoolplein staan. “Dit had zo niet gemoeten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft een richtafstand van dertig meter.” Volgens de gemeente Nijmegen was tien meter in dit geval voldoende, omdat de school in een levendige omgeving staat met winkels en restaurants. Voor Roelofsen is dat geen excuus: “Dan nog kan er overlast zijn. Gemeenten moeten ook zelf blijven nadenken over de ruimtelijke ordening. Dit veldje is aan drie kanten ingebouwd, dat geluid kan nauwelijks weg.”

Tot in de Tweede Kamer wordt de Nijmeegse veldjeskwestie gevolgd. VVD-Kamerlid Rudmer Heerema vindt het onbegrijpelijk dat de bewoners klagen, als ze ervoor kiezen om naast een schoolplein te gaan wonen. ‘Kinderen moeten gewoon kunnen sporten en bewegen’, laat hij op Twitter weten. Samen met Peter Kwint van de SP stelde hij woensdag Kamervragen aan onderwijsminister Arie Slob over de sluiting van het Nijmeegse sportveldje.

Minder tolerant

Bij het RIVM zien ze al jaren dat geluidshinder van buren, dus ook scholen, toeneemt. Een van hun verklaringen zijn de warmere zomers, waardoor mensen vaker buiten zijn. “Misschien worden we met z’n allen ook gewoon minder verdraagzaam”, merkt Van Kamp op.

