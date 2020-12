De buren zeggen wel ‘hi’ maar ze blijven binnen

Toen de headhunter hem benaderde, wist Raymond Tsetsewa (34) weinig van Nederland. Hij droomde ook niet van een baan in Europa, maar nu kwam het op zijn pad. Voor zijn vrouw Tebogo (31) was Nederland net zo onbekend, maar zij koesterde al lang de wens om te reizen en in het buitenland te wonen. Dus spraken ze er uitvoerig over: hoe zou het zijn om te emigreren, om hun zoontjes te laten opgroeien in een heel andere cultuur?

Hun eerste indruk van Nederland: de huizen zijn vreselijk duur. Wonen in de binnenstad van Utrecht bleek onhaalbaar. Het plan om hun oudste, die vijf is, naar de internationale school te sturen verviel daarmee ook: te ver weg, en eigenlijk ook te kostbaar. Nu wonen ze in een nieuwbouwwijk 20 minuten verderop. Op een grauwe middag wandelen we door de buurt. Na een paar minuten lopen wordt de bebouwing al minder en kijken we uit over de weilanden. Raymond wijst: “It’s green. I love it, man.”

Witte verf op het wandelpad: houd afstand. Beeld Emiel Hakkenes

Zijn collega’s bij het internationale IT-bedrijf heeft Tsetsewa nog nauwelijks leren kennen. Begin dit jaar heeft hij ze een paar keer ontmoet, sindsdien zien ze elkaar via Zoom. “Dat is niet hetzelfde. In de zomer, toen de maatregelen soepeler waren, hebben we wat gedronken. Dat kan nu ook niet meer.”

De miezer spettert op zijn bril terwijl we plaatsnemen op een picknickbank bij een recreatieplas. Een eenzame surfer scheert over het water, een meeuw krijst. Als expat, zegt Tsetsewa, probeert hij te integreren. Dat doe je door mensen te spreken. In de zomer ging dat heel aardig, toen iedereen veel buiten was. Nu merkt hij hoe de lockdown zijn integratie hindert. Buurtgenoten zitten binnen, doen aan social distancing. Op straat blijft het contact beperkt tot “hi” over en weer.

Expat Raymond Tsetsewa. Beeld Emiel Hakkenes

Met zijn Nederlands schiet het nu ook niet op. Dan ziet hij de premier spreken op tv zonder te begrijpen wat er wordt gezegd. “Ik kwam bij de winkel en opeens droeg iedereen een mondkapje.”

De regen neemt toe, we staan op. Op het wegdek van wandelpad heeft de gemeente met witte verf twee figuurtjes gespoten met een pijl ertussen: ‘Dit is anderhalve meter’. Het pad is smaller dan dat, dus passeren wandelaars elkaar in de berm.

Het wordt een merkwaardige Kerst, zegt Tsetsewa. Voor het eerst zonder familie, in een ander land, gedwongen aan huis gekluisterd. En: met een baby op komst. “We lijken wel Jozef en Maria, haha.”

De aankondiging van de tweede lockdown maakte zijn vrouw nerveus. Ze zag haar geest al dwalen: school en kinderopvang gesloten, haar man die thuis moet werken, en zij straks in het kraambed met haar Kerstkind. Het liefst zou ze tickets boeken en naar Zuid-Afrika vliegen, waar er familie en bekenden zijn om te helpen. Het lukte hem, glimlacht Tesetsewa, om zijn vrouw gerust te stellen. “The beauty of Holland is that you can get kraamzorg here.”

Trouw-verslaggever Emiel Hakkenes reist de komende weken door het land en peilt de stemming.