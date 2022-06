De buren van de minister blijven op hun hoede

Een dag na de rellen is het rustig bij het huis van stikstofminister Christianne van der Wal. In de groene omgeving zijn aan het begin van de avond geen trekkers te bekennen. Toch vinden buurtbewoners en passanten het spannend. Dinsdag kwamen de boeren ook pas laat en ging het eigenlijk heel snel, zeggen ze. In de voortuinen van woningen rondom die van de minister staan mensen te wachten op wat er komen gaat.

Ze willen vertellen over wat dinsdagavond gebeurd is, maar een aantal voelt zich bedreigd door de boeren en is dus voorzichtig. Niemand wil met zijn naam in de krant en ze haasten zich om te zeggen dat ze neutraal zijn in het stikstofdebat. Langzaam schuifelen buurtbewoners naar de voorkant van hun tuinen zodat er een gesprek over de rellen kan ontstaan.

Hooibalen werden rondgegooid

De mannen en vrouwen stonden ook in hun tuin toen een aantal boeren met trekkers langs, of eigenlijk half over een politieauto reden en een giertank leegden voor het huis van de minister. Ondertussen werden hooibalen rondgegooid en in de fik gezet. Ook duwden de boeren een politieauto op zijn kant.

De mensen uit de buurt zagen dat het vooral jonge mannen waren die zich misdroegen. Specifieker: mannen die veel aan het drinken waren, rookten en heel agressief waren. Zo bedreigden ook sommige buurtbewoners, die de hele avond vreesden dat hun tuin of huis in vlammen zou opgaan. Toch waren de meeste relschoppers vermoedelijk boeren, ze kwamen immers met de trekker. Een aantal hadden ook shirtjes aan van Farmers Defence Force.

Alle boeren-actieorganisaties ontkennen iets met de rellen te maken te hebben. Woensdag werd de actie door de meeste leiders afgekeurd, al zeiden sommige protestboeren ook te snappen waar de emotie van de relschoppers vandaan kwam.

Rustig

Naarmate het gesprek over de rellen voortduurt begint het langzaam te schemeren. Het is een warme zomeravond hier tussen de bossen. In de omgeving is haast niks meer te zien van de rellen van dinsdag. De gemeente Harderwijk heeft vliegensvlug alle hooibalen en mest opgeruimd.

Het is vreemd om op filmpjes van buurtbewoners dezelfde plek als centrum van de rellen terug te zien. De beelden tonen hoe boeren met hun trekkers over het landweggetje scheuren, een agent kan nog net wegspringen. Er hadden wel doden kunnen vallen, is de niet overtrokken conclusie van een van de buren.

De politie was dinsdagavond met weinig mensen aanwezig en kon dus niet zoveel doen tegen de relschoppers. Dat is woensdagavond wel anders. Er is een noodverordening afgekondigd voor het hele gebied rond het huis. Dat betekent dat er onder meer preventief gefouilleerd mag worden en mensen die niets te zoeken hebben in de wijk kunnen worden weggestuurd. Inmiddels is er ook een 39-jarige relschopper uit Lochem aangehouden door de politie.

De politiemacht laat zich dus niet opnieuw verrassen. Er zijn veel agenten ter plaatse. Delen van de straat zijn afgesloten met linten en het geblaf van aanwezige politiehonden gaat haast onafgebroken door. Er staat een grote bus met daaromheen zeker tien agenten. Met politieauto’s (groter formaat dan dinsdag) is de straat van de minister hermetisch afgesloten. Ook staan er palen met camera's aan weerzijde van de straat. De noodverordening blijft nog een week van kracht.

Minder schrijven

Buurtbewoners hebben veel respect voor de agenten, maar vrezen dat de boeren weer terug zullen komen als er minder agenten zijn. De buren hebben gezien dat mannen met grote camera‘s foto’s maken van de politiemacht. Daarom denken ze dat de boeren goed op de hoogte zijn van de situatie bij het huis van de minister.

Voor aanstaande maandag zijn er ook weer grootschalige acties aangekondigd en dus blijven de buren voorlopig nog wel even op hun hoede. Ook vanavond gaan ze nog niet direct slapen. Daarvoor zit het geheel ze te hoog. Ze vragen zich hardop af waar het heengaat met de boerenprotesten.

Tot die tijd zou het verstandig als kranten er maar eens wat minder over zouden schrijven, daar zijn de buren het wel over eens.

