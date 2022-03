De Bredase volkswijk Heuvelkwartier werd plots een VVD-buurt, dankzij de stadsvernieuwing

Als voorzitter van de wijkraad wisten buurtbewoners Erwin Hoek altijd wel te vinden. Sinds hij vier jaar geleden voor de PvdA in de gemeenteraad kwam, is dat niet anders. De mensen bellen gewoon aan, want in het Bredase Heuvelkwartier houden bewoners de lijntjes graag kort. Niet zo lang geleden stonden ze eens met een krat bier op de stoep. “Jij bent toch van de gemeenteraad? Als jij in de wijk een voetbalkooi regelt, is deze voor jou.”

Het volkse karakter is in het Heuvelkwartier nooit ver weg. Hoek is meegegroeid met de wijk, waar begin deze eeuw volgens hem vooral ‘veel brandjes werden gesticht en bewoners rommelden met hun elektra’. Inmiddels is de wijk deels gesloopt en opnieuw opgebouwd. Van de huidige 4000 woningen dateert een derde van na 2000. Belangrijker: de overlast is behoorlijk gedaald en met het Huis van de Heuvel heeft de wijk een levendig ontmoetingscentrum gekregen.

PvdA’er is heldenstatus kwijt

Tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen was de VVD hier de grootste partij, gevolgd door D66. Ook dit is het gevolg van de wijkvernieuwing. Riante woontorens torenen tegenwoordig boven de wijk uit, comfortabele waterwoningen en huizen van ver boven een half miljoen euro hebben nieuwe doelgroepen naar de rand van de wijk getrokken. “Als die met zijn allen VVD stemmen, heeft dat wel impact natuurlijk”, zegt Eefje Witteveen, een van de nieuwkomers. Haar subwijkje wordt door een sloot gescheiden van het ‘oude’ Heuvelkwartier. Een barrière van niets, er is immers een bruggetje. Maar wel een barrière. “Het mengt niet heel makkelijk tussen de oude en nieuwe mensen. Je kunt dat niet afdwingen blijkbaar.”

Ooit was het Heuvelkwartier een links bolwerk. Typisch een buurt waar traditioneel PvdA en SP goed gedijden. Vandaag hoeven ze weliswaar niet te vrezen voor de PVV, die doet niet mee in Breda, maar het zegt veel dat ze er de laatste keer beide ver achter eindigden. Hoek beseft het. Ook in de wijk waar mensen vaak hulp van de voormalig armoedeambassadeur nodig hebben, is een PvdA’er niet meer automatisch een held. “’Sodemieter op, ik stem op Forum.’ Die geluiden hoor ik tegenwoordig wel, ja.”

Dealers op straat

Want het mag beter gaan met de wijk, onvrede is er nog steeds. “Niet alles is verbeterd”, zegt vrijwilliger Cees Leesmans achter de bar van het gemeenschapshuis met de passende naam Huis van de Heuvel. “Armoede is voor veel mensen een belangrijk thema, de Voedselbank heeft hier niet voor niets een uitgiftepunt. En hoewel het niet zo erg is als vroeger, voelen veel mensen zich ’s avonds toch nog onveilig. Er wordt gedeald op straat.”

Dat een forse groep ervoor kiest om helemaal niet te stemmen, draagt bij aan een ‘scheve’ verkiezingsuitslag. Het stemlokaal in het gemeenschapshuis is vanwege coronamaatregelen twee keer zo groot als anders, maar de verruiming heeft niet bepaald zin. Kiezers druppelen slechts mondjesmaat binnen. Maar heel even zijn alle zes de kieshokjes bezet.

Sandra de Klerk is er wel. Ze stemt lokaal, op de Volkspartij Breda. “In de grote partijen heb ik minder vertrouwen. Ik hoop dat lokale partijen iets aan de armoede kunnen doen. En voldoende huisvesting is hier ook een belangrijk onderwerp. Het is zo moeilijk om een woning te krijgen. Dat is best schrijnend in de wijk.”

VVD opnieuw de grootste in Breda Net als vier jaar geleden lijkt de VVD de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Breda. Volgens de exitpoll van Ipsos (dit is geen officiële uitslag) komt de partij uit op 10 van de 39 beschikbare zetels, gevolgd door D66 (6), GroenLinks en PvdA (beide 5). Opvallend is de halvering bij het CDA, naar drie zetels. Mocht dit de daadwerkelijke uitslag worden, betekent het dat Erwin Hoek zijn plek in de gemeenteraad kwijtraakt. Tenzij de PvdA’er met voorkeursstemmen wordt gekozen natuurlijk. De opkomst is in Breda net onder de 50 procent, vrijwel gelijk als vier jaar geleden.

