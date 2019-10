De bouw wil niet straks, maar nú een oplossing, klinkt het op het Malieveld

Anders dan bij de boerenprotesten vandaag op het Malieveld geen opzwepende teksten zoals boerenactivist Bart Kemp een paar weken terug bezigde. Geen microfoon die onder de neus van een Tweede Kamerlid wordt weggetrokken die bij demonstranten niet in de smaak valt. Ook geen toegekeerde ruggen of massaal opgestoken middelvingers.

In plaats daarvan een braaf, ietwat nerveuzig betoog van initiatiefnemers Klaas Kooiker en Arnold Tuytel die het bouwersprotest inluiden. “Zo’n grote opkomst had ik niet verwacht”, zegt Kooiker over de honderden bouwers, transporteurs, hoveniers, projectontwikkelaars die door de stikstofproblematiek en het schadelijke chemische goedje hun werkvoorraden zien slinken.

“Politici moeten daadkracht tonen”, leest Kooiker op vanaf zijn speechblaadje. “Maak de regels zo dat wij weer aan het werk kunnen.” Tijdens de speech van Tuytel valt de microfoon uit. “Laat dat niet nog eens gebeuren”, grapt de dagvoorzitter tegen de technicus. Een zenuwachtig ogende Tuytel vervolgt: “Kijk om je heen. Dit zijn de mensen die verantwoordelijk zijn voor duurzame woningen, de aanleg van de moderne infrastructuur en sportcentra waarin onze kinderen sporten.” Op het eind dan toch wat emotie. “We willen niet volgend jaar, niet volgende maand, maar nu een oplossing. Nu!”

Het zijn vooral de door de wol geverfde bestuurders die de protesterende bouwers aan het juichen en klappen krijgen. “Nu, nu, nu”, roepen ze als Doekle Terpstra zegt dat er zo snel mogelijk een oplossing moet komen voor de stikstof- en Pfas-problematiek. Hard gelach als werkgeversvoorzitter Hans de Boer spreekt over “een wereldrecord”. Voor het eerst staakt en demonstreert de voorzitter van VNO-NCW, grapt hij. Luid gejoel als De Boer vervolgt met: “De politiek is zo met zichzelf bezig. Vergeet niet: wij verdienen de centen. Wij maken de banen. Jullie moeten naar ons luisteren.”

Hard getoeter van honderden vrachtwagens en tractoren klinkt. Vlaggen van aanwezige brancheorganisaties en grote bouw- en transportbedrijven worden heen en weer gezwaaid. En spandoeken met daarop “Wij willen weer aan het werk” worden omhoog gehouden.

Dan zegt diezelfde De Boer: “We zijn boos, maar we hebben ook respect. Daarom een ridderlijk applaus voor onze politici.” Het is het toonbeeld van wat voor actie de grote brancheorganisaties en werkgeversorganisaties willen voeren: een publieksvriendelijke. Het liefst geen files, geen gescheld en gevloek tegen politici. Tractoren, hijskranen, vrachtwagens en shovels die op het Malieveld ? Ja, maar het liefst alleen aangevoerd door de organisatie zelf. Hard getoeter? Ja, maar het liefst wel zoals afgesproken in het programma. Een minuut lang om 10.00 uur ’s ochtends. Gejoel, boe-geroep of gescheld? Nee, dat absoluut niet. “Nee, nee, nee. Geen boe-roepen”, probeert de dagvoorzitter een enkele keer nog.

Bouwers en hun voertuigen op Malieveld voor het bouwersprotest Grond in Verzet. Beeld ANP

Maar als minister Carola Schouten van landbouw (probleemeigenaar van het stikstofdossier) de bouwers toespreekt kunnen ze hun woede niet langer voor zich houden. Gejoel, hier en daar onverstaanbaar gevloek klinkt als Schouten zegt dat bouwers prima weer aan het werk kunnen als hun stikstofneerslag nul is. “Dit land gaat niet op slot”, zegt Schouten ook tegen de bouwers. Ze belooft “heel snel” een drempelwaarde te introduceren die het gemakkelijker moet maken voor bouwers om een vergunning te verkrijgen en aan de slag te gaan.

“Mag ik trouwens wat vragen?” Het is een voorbijganger die de aandacht van staatssecretaris Stientje van Veldhoven probeert te krijgen als ze net haar zegje op het podium heeft gedaan. “Hoe kan het dat jullie het zover hebben laten komen? De regering zit er toch juist om problemen op te lossen niet te creëren. Waarom duurt het zo lang?” Van Veldhoven blijft beleefd, legt de man uit dat heel lang niet bekend was hoeveel van de chemische stoffengroep Pfas in de grond zat. “Ineens ontdekten we op verschillende plekken: hé, hier zit het ook. We moeten dit dus heel goed uitzoeken. Het gaat ook om uw gezondheid.”

Terwijl de geïrriteerde voorbijganger afdruipt als Van Veldhoven wordt meegevoerd door haar woordvoerder, komt de 38-jarige Edwin van Noort met een groep collega’s net het Malieveld op wandelen. Wat hij van de politici vindt? “Ik heb ze net gemist. We zijn drie kwartier opgehouden door de ME.” Van Noort heeft zes vrachtwagens, drie tractoren en een hijskraan mee. Of dat niet mocht? “Jawel hoor”, zegt hij droog. Hij staat er voor “zijn boterham”. Al sinds een week of anderhalf staan zijn vrachtwagens stil. Van de transporteurs die grond vervoeren, weet hij dat die al weken niets om handen hebben.

Demonstranten keren terug naar hun voertuigen op de A12 op de afgesloten Utrechtsebaan na het protest op het Malieveld. Beeld ANP

Zo begon de vorige crisis ook, herinneren drie collega’s van transportbedrijf Combex zich. Vrachtwagens die stil staan, jaarcontracten die niet verlengd worden en kleine bedrijven die het water al aan de lippen voelen. “Alleen gaat het nu sneller”, zegt de 40-jarige Seiko Pietersma.Het vervelende is alleen, zegt Pietersma, is dat die vorige crisis nog niet eens zo lang geleden is. “Je komt er net uit en dondert er weer in.”

Hoe het voor hun bedrijf afloopt, weten de mannen niet. “Aanstaande zaterdag hebben we een bijeenkomst. Wat er dan gezegd wordt, weet ik niet”, zegt Peter Bokma (52). Maar het kan zomaar zo zijn dat er dan ontslagen vallen of contracten niet verlengd worden.

Pas aan het begin van de middag wordt de sfeer grimmiger. Een groep veganisten die zich bij de bouwers willen voegen worden uitgejoeld. “Mongolen”, roepen bouwers. “Opdonderen!” De borden van de veganisten “Minder Vlees = Meer Space” valt bij de overige demonstranten in verkeerde aarde. Later op de dag worden ook enkele demonstranten gearresteerd.

