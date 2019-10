‘De boeren worden wel gehoord, het ziekenhuispersoneel niet’

Ze strijkt haar zwarte kostuum glad, hangt haar ketting met een gigantisch kruis eraan recht en zet haar witte sluier op. Operatie-assistent Tanneke Goverse (46) is verkleed als non. “Omdat we af moeten van die nonnenregels.” Daarmee doelt ze op de cao van de ziekenhuisgroep Nieuwwest in Alkmaar, die volgens haar ouderwets in elkaar steekt.

Buiten voor de hoofdingang van het ziekenhuis ziet het wit van ziekenhuispersoneel. De sfeer is gemoedelijk, maar de boodschap se­rieus. In koor wordt er herhaaldelijk ‘5 procent’ geroepen, want de lonen moeten met dat percentage omhoog, vindt het personeel. Ook in zes andere steden wordt er deze week volgens het zondagsrooster gewerkt.

In juni waren er al drie acties in verschillende ziekenhuizen. Eind september was er opnieuw protest. Met deze ‘ziekenhuisstakingen’ staat de teller van ziekenhuismedewerkers die betrokken zijn bij de cao-acties op ongeveer 50.000.

Beddenopmaakrace

De operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen en tientallen andere afdelingen zijn in Alkmaar en Den Helder gesloten voor niet-spoedeisende zaken. De hele dag zijn er in Alkmaar ludieke acties. Naast speeches in de pauzes van onder andere de FNV en de medewerkers zelf, is er een beddenopmaakrace, een wellnessruimte met nagelverzorging, massages en haren wassen. Op de kinderafdeling wordt ­extra voorgelezen.

Ondanks de ludieke acties is de onderhuidse woede merkbaar. De muren van het ziekenhuis hangen vol met spandoeken en foto’s van medewerkers die een A4-tje omhoog houden met daarop teksten als: ‘Hoe gevaarlijk het ook is om in actie te komen, soms is niets doen gevaarlijker’.

Sommige medewerkers staan onherkenbaar op de foto. “Ze zijn bang dat ze problemen krijgen met het bestuur. Bijvoorbeeld dat ze vervelende werkuren krijgen”, zegt Goverse. Elf jaar is zij werkzaam in dit ziekenhuis. Als alleenstaande moeder van vier kinderen werkt ze fulltime om voor haar gezin te zorgen.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft een bod gedaan van 4 procent loonsverhoging. Het personeel wil 5 procent. Volgens Goverse werkt het personeel hard. Het zijn lange werkdagen, en de banen vragen veel verantwoordelijkheid. “Hard werken voor relatief weinig geld. We zijn de kroonjuwelen van de werkvloer, maar zo worden we niet behandeld.”

Jaloers

Sommige patiënten die benadeeld zijn door de acties kregen bloemen van de actievoerders. Goverse: “We vinden het heel verdrietig voor de patiënten, maar uiteindelijk levert het ook betere zorg op als er meer personeel komt.” Dat de boerenprotesten op dit moment veel aandacht krijgen, steekt een beetje bij het ziekenhuispersoneel. Goverse: “Ik ben een beetje jaloers op de boeren. We zeiden al voor de grap tegen elkaar: ‘Op elke trekker zetten we straks een verpleegkundige’. Zij worden wel gehoord, maar wij niet.”

Patiënte Roos Abbink (88) is net voor een hartcontrole in het ziekenhuis geweest. “Hier begint mijn hart wel sneller van te kloppen hoor”, zegt ze. “Ik vind het hartstikke goed wat ze doen. Het is jammer voor de patiënten, maar als het niet levensbedreigend is, dan kunnen ze best wachten. Dit moet ook gebeuren, ik gun het ze van harte want ik word hier altijd goed geholpen.”

Mocht het na een derde keer actievoeren niet lonen, dan is Goverse van plan om met haar actiecomité ook landelijk aandacht te vragen. Goverse vindt het goed om te zien dat steeds meer mensen zich aansluiten bij de acties: “Het wordt een olievlek. Iedereen begint nu wakker te worden, we hebben veel te lang zitten slapen.”

Vooralsnog is de NVZ niet van plan om met een hoger bod te ­komen.

